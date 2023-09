BİM 29 Eylül 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı. BİM'de bu hafta; Televizyondan süpürgeye, Koltuk örtüsünden araç aksesuarlarına, pijama takımlarından kahve makinesine varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma onlarca çeşit ürünün yanı sıra züccaciye ürünleri geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM fırsat ürünleri

BİM 29 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu cuma Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, Tekstil ürünleri ile Oyuncaklar grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 29 Eylül Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; 4K ultra Hd uydu alıcılı LG 55 İnç FHD Android TV 16,999 TL, Android işletim sistemli dahili uydu alıcılı, 4K ultra Hd Nordmende 55 İnç UHD Android TV 10,999 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Fakir Toz Torbasız Veryon Turbo Süpürge 3,299 TL, 4-5 saat şarjlı olarak kullanım süresi sunan Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 4,299 TL, Blaupunkt Taste Master Dijital Airfryer 2,299 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

29 Eylül 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri Araç aksesuarları karşılıyor.FM transmitter 109 TL'ye düşerken, araç içi telefon tutucu 69 TL, dikiz aynası telefon tutucu 79 TL, Space 24 Araç Sibop Kapağı 29,90 TL, House Pratik Figürlü Şifreli Kilit 119 TL, Polosmart Aux Girişini Bluetooth'a Dönüştüren Araç Kiti 179 TL'den satılacak.

BİM 29 Eylül aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. Blaupunkt Tost Makinesi 1,299 TL, BRAUN Filtre Kahve Makinesi 1,799 TL, Kapatma ve püskürtme özellikl Işıklı Oda Nemlendirici 159 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Hobby Life Tek Fiyat Plastik 10 TL, Hobby Life Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 27,50 TL, Naturalove Ahşap Mutfak Gereçleri 10 TL, Kare Saklama Kabı 14,50 TL, Benante Melamin Oval Nakışlı Tepsi 34,50 TL, Benante Desenli Oval Sunumluk 45 TL, Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 75 TL, Benante 6'lı Porselen Kaşık Seti 27,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Glass in Love Cam Kurabiyelik Şekerlik 99 TL, Glass in Love Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 159 TL, Glass in Love Cam Desenli Saklama Kabı 21,50 TL, Glass in Love Cam Saklama Kabı 12,50 TL, Okyanus Silikon Karma Ürünler 22,50 TL, Okyanus Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 17,50 TL, Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 89 TL, Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 59 TL,

BİM'de bu hafta 'Altın Rimli' Detayları ile dikkat çeken Colorina Pasta Servis seti 209 TL, Colorina 3'lü Cam Kase 59 TL, Colorina Ayaklı Kek Tabağı 119 TL, Colorina Çay Tabağı 95 TL, Colorina İki Katlı Kurabiyelik 129 TL, TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde oyuncak kategorisinde muhteşem indirimler var. Oto Çekici Araba 99 TL, Oyuncak Römorklu Traktör 149 TL, Picolo Mondi Oyuncak Arazi Aracı 69 TL, Oyuncak Sürpriz Yumurta 19,50 TL, Meyve Sebze Kesme Oyunu 69 TL, Çok Amaçlı Blok Oyuncaklar 69 TL, Oyuncak Süürge 89 TL, Luna Balonlu Oyuncak Set 119 TL, Anı Albümü 129 TL, İlk Sticker Kitabım 3'lü Set 159 TL, Çıkartmalı Eğlen Öğren Ktapları 17,50 TL, gerçek Hayattan Hikayeler 24,50 TL, resimli İngilizce-Türkçe sözlük 49,50 TL olarak satışa sunuluyor.

BİM 29 Eylül Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Casilli Pijama Takımı 239 TL, Casilli Çantalı Dikiş Seti 49 TL, Casilli Kız-Erkek Çocuk Baskılı Sweatshirt 75 TL, Kırlent 37,50 TL, Maisonette El Havlusu 19,50 TL, Yüz Havlusu 44,50 TL, Jakarlı Koltuk Örtüsü 85 TL, Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL olacak.

