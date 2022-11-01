BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 4 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 4 Kasım 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma elektronik ev aletleri, cep telefonları, mutfak eşyaları ve teknoloji kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; HP Yazıcı 3,799 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 4 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 4 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta Realme 9C11 Cep Telefonu 2,850 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Huawei Watch GT2 Akıllı Saat 2599 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. 4 Kasım BİM Aktüel kataloğunda öne çıkan fırsat ürünü Katlanabilir Vitesli Bisiklet oluyor. İşte 04 Kasım 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

4 çekirdek işlemci, Android özellikli 1.5 GB Ram, 8 GB dahili hafızalı Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 3,999 TL, Dijitsu 32 İnç HD Android TV 1,999 TL,

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan katalogta; TRT Çocuk Sürpriz Kutusu 39,50 TL, Manyetik 10″ Yazı Tahtası 139 TL, Kancalı Led Işık 32,50 TL, Küre Sürpriz Yumurta 34,50 TL, Puzzle 260 Parça 82,50 TL, Puzzle 2'li Set 32,50 TL, Küre Sürpriz Yumurta 34,50 TL, Lisanslı Pipetli Bardak 15 TL, Amerikan Servis 15 TL, Lisanslı Gece Lambası 34,50 TL, Karma Etkinlik Kitapları 14,50 TL, Lisanslı Balon 6'lı Poşet 8,50 TL, Kumbara 14,50 TL olarak müşterinin alımına sunulacak.

BİM 4 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Buharlı Kırışık Giderici Ütü 475 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 219 TL, 3+1 Basamak Profil Merdiven 319 TL, Hometech El Feneri & Powerbank 59 TL, Kumtel Mikrodalga Fırın 1.299 TL, Kumtel Tekli Ocak 299 TL olacak.

BİM aktüel kataloğundaki tekstil ürünlerinde; Bulut Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti 189 TL, Viadante Yün Yastık 199 TL, Viadante Çift Kişilik Yün Yorgan 639 TL, Viadante Tek Kişilik Yün Yorgan 539 TL, Kuzu Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti 149 TL, Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 79 TL,

Temalı Yastık Kılıfı 2'li 39 TL, Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 59 TL, Casilli Kuzu ve Bulut Temalı Pijama Takımı 175 TL, Northpasfic Dolgulu Mont 399 TL, Casilli Kadife Kimono Takım 299 TL, Kuzu ve Bulut Desenli Peluş Terlik 59 TL, Banyo Paspas Seti 2'li 139 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 42,50 TL'den satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de Züccaciye ve Mutfak grubunda; Paşabahçe Elysia 6'lı Çay Bardağı 79 TL, Paşabahçe Gaia 3'lü Su Bardağı 37,50 TL, Paşabahçe Gaia 3'lü Meşrubat Bardağı 39,50 TL, Paşabahçe Pipetli Kavanoz Bardak 19,50 TL, Galss in love Bambu Kapaklı Çift Cidarlı Kupa 75 TL, LAV Kupa 9,50 TL, Turşuluk-Zeytinlik 19,50 TL,

Chef's Derin Tencere 149 TL, Kapaklı Çelik Saklama Kabı 99 TL, Kapaklı Çelik Saklama Kabı 79 TL, Metalife Karma Ürünler 42,50 TL, Peçetelik-Nihale-Kaşıklık 37,50 TL, Naturalove Saplı Dikdörtgen Kesme Tahtası 169 TL, Bambu Servis Seti 69 TL, Quick Dish Bıçak Bileyici 109 TL, Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 39,50 TL, Bulaşık Matı 29,50 TL, Saban Kapaklı Kase 49,50 TL'den satılacak.

BİM'de ayrıca; Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 29,50 TL, Kaymaz Banyo Taburesi 39,50 TL, Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 119 TL, Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 8,50 TL, Tuvalet Fırçası Çeşitleri 12,50 TL, Saplı Faraş Fırça 25 TL fiyatla satışa sunulacak.

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