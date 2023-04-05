BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. BİM'de bu hafta; Mutfak ekipmanları, Elektrikli Ev aletleri, Züccaciye ve oto aksesuarları yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Çay Seti-Tost Makinesi-Blender Set-Kahve Makinesi 4'lüsünden oluşan harika Çeyiz Paketi 2,599 TL fiyatıyla en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? BİM 7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunun fırsat ürünleri nelerden oluşuyor? İşte haftanın aktüel ürünleri

BİM 7 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Dijitsu 55 İnç UHD Android Led TV 6,199 TL, 32 GB hafıza ve 3 GB ram kapasiteli VİVO Cep Telefonu 3299 TL, Huawei Watch GT2 Akıllı Saat 2599 TL,

Ares Rattan Koltuk 249 TL, Regnum Örgü Koltuk 229 TL, Nirvana Rattan Koltuk 199 TL, Nibras Plastik Koltuk 99 TL, Katlanır Kamp Sandalyesi 159 TL, Örgü Tabure 37,50 TL, Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Set 749 TL, Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubundaki fırsat ürünlerinde; Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 13,999 TL, 1.5 litre toz hazneli, 5 metrelik güç kablosu ile Fakir Atria Elektrikli Süpürge 1,899 TL, Dönen Başlıklı Taşıt Yıkama Fırçası 399 TL, Çok Amaçlı Su Püskürtücü Aparat 69 TL, Motosiklet – Bisiklet Telefon Tutucağı 199 TL fiyattan satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı 7 Nisan Bim aktüel kataloğunda SGS Benzinli Ağaç Kesme Motoru 1299 TL, Solar Aydınlatma Sistemi 499 TL, UV Filtreli Koruyucu Gözlük 13,75 TL, Katlanır 3 Basamaklı Merdiven 319 TL, Bağ Makası 79 TL, Budama Testeresi 52,50 TL,

Çalı Fırçası 39,75 TL, Bahçe Tipi Uzatma Kablosu 329 TL, Ahşap Saplı Boyalı Keser 59,75 TL, Ahşap Saplı Sivri Çapa-Çatal 34,75 TL, Plastik Kürek 27,75 TL, Zebra Nitril Kaplı Eldiven 12,75 TL, Hobi 3'lü Kürek-Çatal-Tırmık Seti 44,50 TL fiyatıyla Cuma günü BİM marketlerde yerini alacak.

BİM 7 Nisan kataloğundaki Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında satışa sunulacak bu fırsat ürünleri; Çift Kişilik Nevresim Takımı 375 TL, Tek Kişilik Nevresim Takımı 249 TL, Çift kişilik Lastikli Çarşaf 85 TL, Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 69 TL, Dertsiz Masa Örtüsü 67,50 TL olacak.

Bim Aktüel 7 Nisan 2023 kataloğunun içerisinde Züccaciye ve Mutfak grubunda yer alan ürünleri ise; Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 49 TL, Oval Hasır Tepsi 169 TL, Oval Hasır Ekmeklik Organizer 99 TL,

Desenli Bambu Kesme Tahtası 79 TL, Büyük Bambu Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL, Okyanus Ahşap Görünümlü Erzak Kavanozu 75 TL, Okyanus Ahşap Görünümlü İki Katlı Raf 99 TL, Metal Sunum Ürünleri 29,50 TL, Benante Kahvaltı Seti 289 TL, Çerezlik Seti ise 109 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan eğitici ve öğretici özellikli oyuncaklarda ise Lisanslı Tablet Aktivite Seti 59 TL, Saklama Kutulu 72 Parça Blok Set 49,50 TL, Küvette Bebek 59 TL, Eğlenceli Faaliyet Seti Kitaplar 12,50 TL fiyatla raflarda yerini alacak.