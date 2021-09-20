BİM'de bu hafta neler var? BİM 21 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu

20 Eylül 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:15

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta Salı günü de sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Salı günü; genel olarak temizlik kapsamında ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; Bulaşık ve Çamaşır makineleri için temizleyicilerle birlikte deterjan çeşitleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta temizlik ürünlerinin yanı sıra kişisel bakım ürünlerinde de muhteşem fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 21 Eylül aktüel ürünler kataloğu.

BİM 21 EYLÜL 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun hijyen ürünleri yer alıyor.

İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta Temizlik için gerekli malzemelerin yanı sıra dondurulmuş gıda ve kahvaltılık malzemeler de geniş yer kaplıyor.

Pril Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 69,90 TL. Persil Hijyen Toz Deterjan 6,5 Kg 49,90 TL. Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 2,5 Kg 17,90 TL. Pril Bulaşık Makinesi Temizleyici 19,90 TL. Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 36,90 TL. Queen Kağıt Havlu 12'li 26,90 TL. Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 12,90 TL. Mr.Green Selülozik Bulaşık Süngeri 3,95 TL. Parex Renkli Bulaşık Süngeri 3'lü 3,95 TL. Uni Baby Simple Clean Islak Havlu 4,95 TL. AKS Yüzey Temizleyici 4 Litre 13,90 TL. Güldal Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 3,50 TL. Ultra Fresh Temizleme Mendili 80 Yaprak 9,90 TL.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki temizlik ve hijyen ürünleri bu kadarla da kalmıyor.

BİM'de bu hafta; Elidor Şampuan 600 ml + Saç Kremi 200 ml 24,90 TL. Papatyalı Makyaj Fırçaları 2'li 11,90 TL. Ice Roller 24,90 TL. Cecile Vücut Spreyi 200 ml 14,90 TL. Mediwell Dudak Balmı 2'li 10,90 TL.

Man's Tıraş Köpüğü 250 ml 5,90 TL, Man's Deodorant 150 ml 6,90 TL, Signal Diş Fırçası 2'li 10,90 TL, Scarlett Hijyenik Ped Gece 28'li 12,90 TL, Scarlett Hijyenik Ped Normal 40'lı 12,90 TL,

BİM'de bu hafta temizlik ürünlerinin yanı sıra Kahvaltılık Ürünler ve Dondurulmuş Gıdalarda Muhteşem Fiyatlar yer alıyor.

Bim bu hafta müşterilere uygun fiyatlarla sunulan kahvaltılık ürünler ve dondurulmuş gıdalar arasında; Kerem Ballı Kaymak 200 gr 11,90 TL. Kerem Labne Peyniri 3x180 gr 18,90 TL. Marmarabirlik Siyah Zeytin 2 Kg 42,90 TL. Danet Dana Kavurma 250 gr 24,90 TL. Namet Dana Kangal Sucuk 300 gr 18,90 TL. Namet Piliç Füme 150 gr 5,50 TL.

Polonez Hindi Salam 110 gr 4,90 TL. Polonez Hindi Füme Eti 200 gr 11,50 TL. Maret Dana Uzun Sosis 210 gr 10,90 TL. Ekici Tost Peyniri 700 gr 28,90 TL. Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir 420 gr 17,90 TL. Ekici İzmir Tulum Peyniri 300 gr 16,90 TL. Kaanlar Topak Tereyağı 500 gr 27,90 TL.

Erpiliç Piliç Göynük Köfte 500 gr 11,50 TL. Mixim Sufle 2x90 gr 8,90 TL. Dr.Oetker Ristorante Mista Dondurulmuş Pizza 340 gr 14,90 TL. Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost Klasik 2x125 gr 8,90 TL. Superfresh Patates Kroket 450 gr 5,90 TL. CP Piliç Tenders 225 gr 9,90 TL.