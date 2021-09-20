ŞOK'ta bu hafta neler var? 22 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

20 Eylül 2021 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:26

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 22 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alacak fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında Dekoratif Avizeler, Borcam çeşitleri, valiz ve dekoratif birçok ürün uygun fiyata satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca 25 TL üstü alışverişlerde 1500 ml Cif Tüm Yüzeyler Jel için 17 TL indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

22 Eylül 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan; seyahat ürünleri, züccaciye ürünleri, oyuncaklar, dekorasyon ürünleri, gıda ve temizlik ürünleri indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Paşabahçe markalı cam ürünler var. Paşabahçe Kapaklı Kase 275 cc 2li ürünü 12,95 TL, Paşabahçe Chef Karıştırma ve Saklama Kabı 2500 cc 24,95 TL, Paşabahçe City Su Bardağı 340 cc 3lü 12,95 TL, Paşabahçe Çay Bardağı 140 cc 6lı ürünnüde 16,95 TL ve Paşabahçe Çayımın Demi Çay Seti 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Borcam ve Lava ürünleri yer alıyor. Dikdörtgen Borcam 1950 cc 29,95 TL'den, Borcam Kare Tencere 1170 cc 29,95 TL'den geliyor. Ayrıca Kare ve Dikdörtgen Kırmızı Kapaklı Midi Borcam 19,95 TL'den ve LAVA Tava 24 cm 179 TL olacak.

ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan dekoratif ürünlerden; Parla Dekoratif Avize 69,90 TL, Demeter Dekoratif Avize 49,95 TL ve Banker Masa Lambası 149 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hadta mutfak ürünlerinin yanı sıra seyahat kapsamında valiz çeşitleri de yer alıyor. Büyük Boy Valiz 119 TL, Orta Boy Valiz 109 TL ve Kabin Boy Valiz 89,90 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK Market Kataloğu ile bu hafta çocuklar için Gokidy Oyuncak Ütü Masası 14,95 TL, Halka Atma Oyuncağı 27,95 TL ve Oyuncak Süpürge 24,95 TL fiyatla satışa sunulacak. Ayrıca Erkek Kemer 9,99 TL, Erkek Çapraz Omuz Çantası 22,95 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 21 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu Ayrıca; Şok Aktüel Kataloğu ile Mintax 100'lü Hepsi Bir Arada Bulaşık Tableti 41,90 TL. Tarladan Sofraya etiketi ile LİO Kuru Sele 500 gr Zeytin 15,90 TL olacak.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerde 1500 ml Cif Tüm Yüzeyler Jel için 17 TL ve 280 gram Ülker Çikolata için ise 17 TL indirimli fiyat uygulanacak.