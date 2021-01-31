BİM'de bu Salı neler var? BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu

31 Ocak 2021 Pazar 13:11 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:11

BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'e bu Salı gelecek ürünler arasında temel gıda malzemeleri ve kozmetik ürünleri yer alıyor. Her Salı ve Cuma raflarını yenileyen BİM 2 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM'in Salı günü raflarda yerini alacak olan aktüel ürünler kataloğu...

BİM 2 ŞUBAT 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan bakım ürünlerine varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerde bu iç giyim ürünleri doğrultusundaki indirimler kaçırılmaz fırsatla müşterinin beğenisine sunuluyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin tekstil ürünleri arasında; Kız, Erkek Bebek Pijama Takımı 29,90 TL, Bebek ve Çocuklar için Havlu Çorap 6,95 TL, Telefon Çantası 14,90 TL, Kırlent 12,90 TL, Düz Erkek Boxer 9,95 TL, Kadın Yumuşak Kumaş Pijama Takımı 54,90 TL, Batik Baskılı Pijama Takımı 39,90 TL, Kadın 3’lü Bralet Slip Şort Takımı 49,90 TL, KAdın Şortlu Saten Takım 39,90 TL, Kadın İp Askılı Tül Şort Takımı 44,90 TL, Kadın Bralet Takım 27,90 TL, Kadın Lastikli Üçgen Bralet 29,90 TL, Peluş Terlik 34,90 TL, Sporcu yarım atlet 19,90 TL, Peluş Patik 9,95 TL, Çorap çeşitleri, Kadın Lazer Kesim iç çamaşırı 13,90 TL'den yer alıyor.

BİM'e Salı günü gelecek olan züccaciye ve hobi ürünler arasında; Naturalove Pembe Ledli Ayna 39,90 TL, Porselen Kapaklı Kupa 39,90 TL, Farklı desenlerde Peluşlu Sıcak Su Torbası 19,90 TL, Baskılı Desenli Çanta 14,90 TL, Makyaj Fırçaları 9,95 TL, Pembe Tarak 9,95 TL'den yer alacak.

BİM'e bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda temel ihtiyaç kapsamındaki gıda malzemeleri ve atıştırmalıklar da uygun fiyattan satışa sunulacak.

Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 6,95 TL, Pink Panda Vanilyalı Pembe Gofret 5,95 TL, Halley Duo Sütlü Çikolata Kaplı Çilekli Marshmallowlu Bisküvi 6,25 TL, Buono Antep Fıstıklı Ruby Çikolata 6,95 TL, Vip Çikolata Tozlu Cappucino 4,95 TL, Vip 3’ü Bir Arada Hazır Kahve 4,95 TL, Abdullah Efendi 150gr Türk Kahvesi 14,90 TL, Jacobs 250gr Selection Filtre Kahve 18,90 TL, Kahve DÜnyası 400gr Salep 15,90 TL, Kahve Dünyası 400gr Sıcak Çikolata 14,90 TL, Doğadan 100gr Yeşil Çay 7,95 TL, Berk 200gr Siyah Çay 9,95 TL, Crema Cafe Kahve Kreması 2,95 TL, Simbat 400gr Çıtlatılmış Kabuklu Tuzlu Kavrulmuş Fındık 17,90 TL, Simbat 400gr Antep Fıstığı Jumbo 39,90 TL, Simbat 400gr Kavrulmuş Kabuklu Tuzlu Badem 21,90 TL, Fiskobirlik Nuga 700gr Kakaolu Fındık Kreması 21,90 TL, Reçel çeşitleri 19,90 TL, Tat Yüksek Likopenli Domates Salçası 9,95 TL, Seç 1650gr Domates Salçası 15,90 TL, Bizim 6’lı Margarin 20,90 TL, Mısır Unu 2,50 TL, 2kg Tam Buğday Unu 8,95 TL, 2,5kg Nohut 16,90 TL, Saban 2,5kg Kırmızı Mercimek 19,90 TL, 2.5kg Pilavlık Bulgur 11,90 TL, Gofrik Mini 125gr Antep Fıstıklı Gofret 11,90 TL, Efsane 5kg Osmancık Pirinç 38,90 TL ve Buono 70gr Bol Sütlü-Bitter İkiz Çikolata 3,95 TL'den raflarda yerini alacak.