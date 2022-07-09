Migros, BİM, A101, ŞOK bayramda açık mı 2022? Kurban Bayramında marketler saat kaça kadar açık?

Bayramda marketlerin açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sene Kurban Bayramı Temmuz'un 9-12 tarihleri arasında kutlanacak. Bayramda ihtiyaçlarını karşılamak için markete gitmek isteyenler Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki Kurban Bayramında marketler saat kaça kadar açık? Migros, BİM, A101, ŞOK bayramda açık mı 2022? İşte bayramda marketlerin çalışma saatleri

Kurban Bayramı dolayısıyla birçok market müşterilere hizmet veremeyecek. BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketlerin bayramda çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. İşte bayramda marketlerinçalışma saatleri

BİM KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında BİM marketlerin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü günü norma çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nın birinci günü A101 marketlerin kapalı olduğu biliniyor. Bayramın diğer günlerinde ise aynı saatlerde çalışacağı tahmin ediliyor.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK market şubelerinin Kurban Bayramı tatili boyunca aynı çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

MİGROS KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Migros marketlerinin Kurban Bayramı çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.