Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte günlük ihtiyaçların karşılandığı AVM, fırınlar ve marketlerin açık olup olmadığı sabah saatlerinden itibaren pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Genelde fırınlar bayramın ilk günü açık olmuyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Kurban bayramının 2 günü fırınlar açık mı? Bugün fırınlar çalışıyor mu?

BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramının ilk günü fırınlar genellikle kapalı oluyor. Bu kapsamda bayram boyunca fırınların çalışma saatleri, ekmek ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ancak küçük fırınlar, mahallelerde yer alan küçük işletmeler hizmet veriyor.

Fırınlarda çalışan işçilerin bayram tatili yapabilmesi için bayramın 1. ve 2. günü fırınlarda ekmek çıkmıyor.

Genelde fırınlar bayramın ilk günü açık olmuyor. Kurban bayramının 2 günü fırınlar bazı illerde nöbetçi sistemiyle açık oluyor.

Ekmek ihtiyacı, bayramda açık olan marketlerin pastane bölümerinden karşılanabiliyor.

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