Bayramda AVM'ler açık mı 2022? Kurban bayramında AVM açılış- kapanış saatleri

Bayramda AVM'lerin açık olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sene Kurban Bayramı Temmuz'un 9-12 tarihleri arasında kutlanacak. Bayramda ihtiyaçlarını karşılamak veya vakit geçirmek için alışveriş merkezlerine gitmek isteyenler AVM açılış- kapanış saatlerini öğrenmek istiyor. AVM'ler Ramazan Bayramı'nda da öğleden sonra hizmet vermişti. Peki Kurban Bayramında AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte bayramda AVM'lerin çalışma saatleri

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı dolayısıyla birçok market müşterilere hizmet veremeyecek. Bu kapsamda birçok mağaza ve restorantın yer aldığı AVM'ler Kurban Bayramı süresince hizmet vermeye devam ediyor.

AVM'ler bayramda öğleden sonra açılıyor. AVM'lerin bayramda çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. İşte bayramda AVM'lerin çalışma saatleri

KURBAN BAYRAMINDA AVM AÇILIŞ- KAPANIŞ SAATLERİ

AVM'ler bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

AVM'lerin kapanış saatleri ise normal zamanlardaki gibi oluyor.

AVM'lerin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri bulundukları ile veya yönetim kararına göre değişiklik gösterebiliyor.

AVM'ler bayramın birinci günü saat 14.00'da açılıp, akşam saat 22.00'da kapanıyor. AVM'ler bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılıp akşam 22.00'da kapanacak.