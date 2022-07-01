Migros, bu sene de Kurban Bayramı için hazırlanan 3 ayrı kurbanlık için sipariş almaya başladı. belirlenen Migros kurbanlık fiyatları küçükbaş ve büyükbaş hisse olarak farklı seçenekle müşteriye sunulacak. Migros'ta kurbanlıklar mağazadan teslim, eve teslim ve bağış şeklinde yapılır.Peki Migros kurbanlık fiyatları ne kadar? Migros'ta satılacak olan kurbanlık hisse fiyatları 2022

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Koç En Az 12 Kg - Kuyruk yağsız kemikli et 2995 TL, Bağış kurban fiyatı: 2495 TL.

Kurbanlık koçlarımız canlı ağırlığı ortalama 30-35 kg, koli ağırlığı en az 12 kg'dır.

Kurban Koç Kıvırcık En Az 16 Kg - Kemikli Et fiyatı 3.595 TL, Bağış fiyatı ise 3095 TL'dir.

Kurbanlık koçlarımızın canlı ağırlığı ortalama 38-42 kg, koli ağırlığı en az 16 kg'dır.

MİGROS KURBANLIK HİSSE FİYATLARI 2022

Migros'ta Büyükbaş Kurbanlar İslami Esaslara Göre 1/7 Hisseye Bölünür.

Kurban Büyükbaş 1/7 Hisse En Az 25 Kg - Sakatatsız Kemiksiz Et (33 – 35 kg kemikli ete denk gelir.)

Migros büyükbaş kurbanlık fiyatı 4.595 TL, bağış fiyatı ise 4095 TL'dir.

Kurbanlık büyükbaş karkaslarımız kemiklerinden ayrılır ve 7 eşit hisse olacak şekilde bölünür. Tüm sakatatlar (akciğer, karaciğer, işkembe, dalak, billur, böbrek, kuyruk, yürek, kelle, deri, bağırsak, paça, yağlar, kemikler) adınıza hayır kurumuna bağışlanır, bağış makbuzu koli içinde size ulaştırılır.

Kurbanlık koçlar en az 12 ve 16 kg, koli içinde, 2 but, 2 kol, 2 kafes, 1 gerdan ve 1 böbrek yatağı olacak şekilde parçalama yapılır. Tüm kurbanlıklarımızın kesim sonrası veteriner hekimlerimiz tarafından muayenesi yapılır. Sakatatlarda karaciğer, dalak ve yürek, veteriner hekimler tarafından kontrol edilir ve gıda olarak tüketimi uygun ise koli içinde yer alır.

MİGROS KURBANLIKLARIN KESİMİ VE TESLİMATI HAKKINDA

Kurbanınız kesildiğinde; kesim sırasına göre, sipariş formumuzda bulunan kesim bilgisini ileteceğimiz cep telefonunuza SMS olarak bilgi verilir. Kesim sonrası karkaslar parçalamaya alınmadan önce soğuk odalarda dinlendirilir ve gereken sıcaklığa inmesi sağlanır. Bu nedenle; koç kurbanlıklarımız en erken bayramın 2. günü, büyükbaş kurbanlıklarınız da en erken bayramın 3. günü soğuk zinciri korunarak müşterilerimize teslim edilir.

Internetten ve telefon ile vereceğiniz siparişlerde faturanız, koliniz ile size teslim edilecektir.

Kurban satışında diğer kampanya, promosyon ve indirimler geçerli değildir. Hizmetimiz ve dağıtım kapasitemiz belirli sayıda kurban ile sınırlıdır..