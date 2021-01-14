ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

14 Ocak 2021 Perşembe 16:06 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:06

ŞOK 15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınandı. ŞOK 15 Ocak 2021 kataloğunda araç için ihtiyaç olabilecek malzemeler indirimli fiyattan satılıyor. Aracınızın ihtiyacı olan kışlık bakım seti, kışlık oto lastiği, akü ve telefon tutucu gibi ürünler indirimli fiyattan satılacak. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinde de kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırladığı aktüel kataloğundaki indirimli ürünler Cuma günü raflarda yerini alacak. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde; Hugel 12V 60AH Akü, Everest marka Dikiz Aynası, Kriko, 4 parça Oto Paspas, Kokusuz Küllük, -30 derece 5 litrelik Oto Cam Suyu, Akü Takviye Kablosu, Trafik Seti, Bijon Anahtarı, Oto Cam Sileceği, Kışlık Oto Bakım Seti, 300 ml Lastik Tamir Kiti ve Kompresör dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta; Çekme Halatı 34,95 TL, Kriko 64,90 TL, Akü Takviye Kablosu 34,95 TL, Bijon Anahtarı 34,95 TL, Trafik Seti 79,90 TL, 4 parça Oto Paspas 39,95 TL, 3 parça Oto Minder 14,95 TL, Kokusuz Küllük 2,99 TL, Kışlık Oto Bakım Seti 14,95 TL, Bagaj Organizer 12,95 TL, 5 bölmeli Koltuk Arkası Organizer 12,95 TL, Kompresör 99,90 TL, 300 ml Lastik Tamir Kiti 14,95 TL, Araç Bilgi Kartlığı 4,99 TL, -30 derece 5 litrelik Oto Cam Suyu 12,95 TL, Oto Cam Sileceği 7,99 TL, 5'li Matcbox Arabalar 36,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Haftanın fırsatlarında ayrıca JBL Xtreme 2 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1899 TL, su geçirmez 20 saate kadar çalışma süresi ile ön plana çıkan JBL Charge 4 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 1299 TL, JBL Flip 5 Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 899 TL'den satışa sunulacak.

Şok aktüel ürünler kataloğunda 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel indirimli ürünler de bulunuyor. Bu ürünler arasında Jacobs Monarch eko paket 25 Tl'den 13 TL'ye, FAX 1,8 Litre sıvı sabun 14.95 yerine 9 TL'den satılacak.

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