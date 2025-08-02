Bakan Yumaklı, Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünün açılışını yaptı.



Test merkezinin sadece kent için değil, bölgedeki tüm tarımsal üretim potansiyeli için önemli bir kazanım olduğunu belirten Yumaklı, "Tohumculuğun yüzde 20'sinin yapıldığı bu bölgede 9 ile verilecek hizmetle Türkiye tohumculuğu daha da ileriye gidecek. Özellikle iklim değişikliği sonrası uyum noktasında bu merkezin, tohumların geliştirilmesi için önemli bir vazife icra edeceğine inanıyoruz. Buradan çıkacak olan her sonuç bizim göğsümüzü kabartacak. Bu çalışmayı yapacak olan arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğünün açılışı yapıldı. Bakan Yumaklı, tesisin laboratuvarında incelemede bulundu.

ADIYAMAN TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜ

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğünün ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkede faaliyet gösterecek test merkezi, Adıyaman'ın yanı sıra Batman, Diyarbakır, Hakkari, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Van'a hizmet verecek.



20 milyon lira yatırımla kurulan merkez, ülke tohumculuğunun gelişiminde stratejik rol üstlenecek.

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