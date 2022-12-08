Bu testi milyonlarca kez denemelerine rağmen çözemediler! 20 saniyede 6 hayvanı bulan dünya rekoru kırıyor!

İnsanları, resimde gizlenmiş 6 hayvanı bulmaya zorlayan bir optik yanılsama testi viral oldu. İçerisinde; Deve, kelebek, timsah, geyik, kobra yılanı ve tavşanın yer aldığı bir çizim olan resim; Dağlar, çimenler, ağaçlar ve çeşitli çalılıklardan oluşuyor. Normal bir manzara resmine benzeyen görselde gizli yerlere konumlandırılmış 6 farklı hayvan bulunuyor. Bu zeka oyunu, çözmeye çalışanları epeyce zorluyor. Dünya üzerinde farklı ülkelerden 60 kişiye uygulanan testte bir kişi bile resimdeki tüm hayvanları bulamadı. İşte algıları alt üst eden o görsel... Bakalım zekayı zorlayan bu resimde

20 SANİYEDE 6 HAYVANI BULAN DÜNYA REKORU KIRIYOR!

Orman resminde birbirinden farklı türde 6 hayvan yer alıyor. İnsanlar uzun süre baktıktan sonra sadece bazı hayvanları görebiliyor ancak 6 hayvanın hepsini birden 20 saniyede bulmak neredeyse imkansız. Öyle ki bu hayvanları 20 saniye içinde bulabilirseniz, bir dahi olarak kabul edileceksiniz.

Görüntüde dağın eteklerinde ağaçlık bir alan var. Ancak daha yakından incelendiğinde, resimde 6 hayvanın saklandığı anlaşılıyor. Görselde bir deve, bir timsah, bir geyik, bir yılan, bir kelebek ve bir tavşan yer alıyor.

GİZLİ HAYVANLARI BULUN!



Zeka testleri, içinde saklı olan öğeyi bulmaya çalışan kişinin zihnini çalıştıracak şekilde tasarlanmıştır. Bazı insanlar bu resimlerde saklı bilmecenin cevabını bulmaktan keyif alıyor. Aynı zamanda, bazı insanlar bulmacayı milyonlarca kez denemelerine rağmen çözemiyor.

Resimde toplam 6 hayvan var ama onları bulmak kolay değil. Bu hayvanları sadece 20 saniye içinde bulup gösterirseniz, kendinizi bir dahi olarak kabul edebilirsiniz.

Hala bulamadıysanız sorun değil. Eğer bulamadıydanız üzümlmeyin. Bu bulmacayı çözemeyen tek kişi siz değilsiniz.

İŞTE BULMACANIN CEVABI!

Deve, dağların arasında kamufle edilmiştir. Timsah soldaki ağacın gövdesine dikine yerleşmiş, geyik resmin sol tarafındaki ağaca ve çimenlere gizlenmiştir.

Tavşan ağacın yapraklarında, Yılan çimenlerin arasında, kelebek ise çiçeklerden biri olarak resmedilmiştir.