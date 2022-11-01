Gözlerini test et! Saniyesi dolmadan 696 dışındaki farklı sayıyı gören dahilik emareleri taşıyor!

696 sayısından oluşan bu görselde farklı bir sayı yer alıyor. Bu sayıyı saniyeler içinde bulanlar, dahilik emareleri taşıyor. Zeka testleri, beynimizin sağlıklı bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyulan egzersizi sağlar. Bu tür optik illüzyon testlerini çözmek için görsel hafızanızı ve dikkat seviyenizi sınayıp farklı olanı görebilme yetisi kazandırabilirsiniz. İşte size göz ve beyin egzersizi yaptıracak zeka testi

Sadece çok dikkatli olanlar bu fotoğraftaki farklı sayıyı görebilir! Görselde yer alan 696 sayısının dışında farklı bir sayı gizlenmiş durumda. Bu farklı sayıyı 20 saniyeden önce bulmanız gerekiyor. Resmi dikkatlice inceleyin ve bulduğunuz sayıyı Facebook'taki paylaşımın altındaki yorum kısmına yazın.

FARKI SAYIYI BULUN!

Unutmayın! Benzer öğeler arasında farklı olanı bulmak için öncelikle aradığınız şeyin diğerlerine benzer yanlarını düşünün.

Bu zeka testini maalesef çoğu kişi çözemiyor. Çok fazla dikkat gerektiren bu testte farklı olanı bulabilecek misin? İşte o görsel...

Eğlenceli olduğu kadar eğitici de olan zeka testleri, görsellerle daha keyifli hale gelebiliyor.

Farklı sayı, ana resmin an alt kısmının ortadında, alttan üçüncü sırada yer alıyor.

Bu tür zeka testlerinde farklı olan sayıyı bulanların mükemmel bir farkındalık özelliği ve görsel hafızaya sahip olduğu kanıtlandı.