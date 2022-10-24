Hiç kimse resimdeki tavşanı göremiyor! 30 saniyeden önce tavşanı bulabilir misin?

Avcı temalı bu optik illüzyon testinde gizlenmiş bir tavşan var. Yurt dışında bu testlerin oluşturulduğu tasarımcılar tarafından yapılan bu resimde 30 saniyeden önce tavşanı bulabilenlerin üstün zekalı olduğu iddia edildi. En popüler eğlence biçimlerinden biri haline gelen Optik illüzyon testleri, aynı zamanda gözlem becerilerinizi test etmeye yardımcı oluyor. Peki şimdi zihninize meydan okumaya ne dersiniz? Resimdeki tavşanı 30 saniyede bulabilir misiniz?

Tavşan, resmin çok dikkat çekecek bir tarafında saklanıyor. Bu görselle gözlem yeteneği iyi ve ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesine sahip kişilerin gizli tavşanı hemen görebileceği söyleniyor. Çanların nerede olduğunu merak mı ediyorsunuz?

TAVŞANI GÖREBİLDİNİZ Mİ?

Görüntünün içine akıllıca gizlenmiş bu tavşan, kullanıcıların onları fark etmesi için ciddi bir çaba sarf edecektir.

Resme takılıp kaldıysanız ve tavşanı bulamıyorsanız, ağaçların olduğu arka planda avcının arkasındaki çalılara bakmayı deneyin.

RESMİN O KUSMINA DİKKAT!

Tavşan resmin sağ alt tarafındaki çalılıkta, ağacın yanında gizlice saklanıyor. Bu optik illüzyonda, gözlem yeteneği iyi ve ortalamanın üzerinde bir zeka seviyesine sahip kişilerin 30 saniye dolmadan gizli tavşanı görebileceği iddia ediliyor.

30 SANİYEDEN ÖNCE TAVŞANI BULABİLDİN Mİ?

Ormanın içine gizlenmiş tavşanı bulabildiniz mi? İşte yaramaz tavşan...

Gizli tavşanı bulmak zor olduğu kadar iyi bir dikkat istiyor. Ancak pek çok araştırma sonucuna gööre beyninizi bu tür testlerle ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar zeki olduğunuzu gösteriyor.

Optik illüzyonlar, beynimizin nasıl çalıştığına dair her zaman büyüleyici bir fikir verir. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabiliyor.

20 saniyede geyiği bulan üstün zekalı! 10 kişiden sadece birisi ormanda gizlenmiş gizli geyiği görebiliyor! En kısa sürede gizli tavşanı bulabilenler, mücadelenin kazananları ve olağanüstü gözlem becerilerine sahipler.

Optik İllüzyonlar; Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel illüzyonlar olmak üzere üç çeşit optik illüzyon vardır. Optik illüzyonların temel dayanağı insan beyniyle oyun oynamaktır.

Araştırmalar, optik illüzyonların insan beyninin işleyişini incelemek için harika kaynaklar olduğunu gösteriyor. Bilim adamları, psikanaliz alanında optik illüzyonlar kullanıyorlar.

Gördüğünüz ilk hayvan, karakteriniz hakkında bilgi veriyor! Dünyanın en eski illüzyon testi!