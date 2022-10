Resimde kaç at olduğunu bilen var mı? Gördüğünüz at sayısı kişiliğinizi tanımlıyor!

Gördüğünüz at sayısı kişiliğinizle ilgili şeyleri açığa çıkarabilir. Optik illüzyonlar, onları çözmeye çalışırken beynimize ve gözlerimize meydan okumak için stratejik olarak tasarlanmış tablolar veya görüntülerdir. Bu optik illüzyon, birkaç saniyede gördüğünüz at sayısına göre kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor. Peki resimde kaç at var?

RESİMDE KAÇ TANE AT VAR?

Bu resim dünya çapında viral oldu. Optik illüzyon yöntemiyle hazırlanan görselde birkaç at var fakat önemli olan ilk baktığınızda resimde kaç tane at gördüğünüz. Testi hazırlayanlar, gördüğünüz at sayısına göre kişiliğinizi analiz ediyor.

Aşağıdaki resimde görebileceğiniz at sayısı, karakterinizin derinlere gömülü yönlerini bile ortaya çıkarıyor.

GÖRDÜĞÜNÜZ AT SAYISI, KİŞİLİĞİNİZİ ORTAYA ÇIKARIYOR

İnsanlara bahşedilen beş duyudan biri görmedir. Gözler sadece insan vücudunun en güzel kısmı değil, aynı zamanda muhtemelen en önemli kısmıdır. Dünyayı gözlerinizle nasıl algıladığınız, bir insan olarak sizinle ilgili çok şey ortaya çıkarabilir. Yani bir bakıma bakış açınızın kişiliğinizi de tanımlayabildiği söylenebilir.

Her türlü optik illüzyon fotoğrafı genellikle kişiliğinizi değerlendirir. Bu tür bir resme bakarak, tam olarak ne gördüğünüz çok önemli. Kişiliğinizin birçok bilinmeyen yönü, algılarımız sayesinde açığa çıkar.

KAÇ AT GÖRDÜNÜZ?

Bu kısa sürede kaydettiğiniz at sayısı, kişiliğinizle ilgili şu özelliği ortaya koymaktadır.

Bir at görürseniz, önce daha büyük veya daha büyük bir alana bakan bir insan olduğunuzu anlamalısınız. Genelde her şeyi bir arada görmeye çalışırsınız. Uzun uzun bakıp içinde ne olduğunu anlamak senin işin değil.

Sadece bir at mı saydınız? O zaman gözleri her şeyi daha geniş bağlamlarda görmeye hazır olan bir insansınız. Olayları bir bütün olarak görüyorsunuz ve etrafınızdaki şeyler hakkında çok geniş bir fikriniz var.

Bazen ani kararlar verirsiniz ve olayları fazla düşünmez veya değerlendirmezsiniz. Bu nitelikler sayesinde, üstlendiğiniz tüm faaliyetlerde mükemmel olmayı başarırsınız, çünkü bu sayede her şeyi diğerlerinden önce "hesaplayabilirsiniz".

Başkası eline kalemi almadan önce siz herhangi bir şeyin son halini görürsünüz. Tüm bu harika niteliklere sahip olmanıza rağmen hala mükemmel sayılmazsınız. Bu yüzden kendinizi geliştirmeye devam edin. Aceleci tavrınızın hata yapmanıza neden olmasına izin vermeyin.

5 ila 10 at görürseniz, ciddi bir insansınız. İçinizde mükemmeliyetçiliğin ipuçları var. Hiçbir şeyi hafife almıyorsunuz. İşleri hafife almayan ve hak eden şeylere önem vermeyi seven bir insansınız. Ancak titizliğiniz bazen büyük resmi görmenize engel oluyor.

Karar verme şekliniz çoğunlukla rasyonel ve makul. Makul bir insan olmanıza rağmen bazen çok fazla risk alır ve gereksiz yere kumar oynarsınız. Ancak bu, hedeflerinize ulaşmanızı engellemez.

Ancak çabaladığınız bir işte hedefinize ulaşınca devamlılığı bırakabilirsiniz. Ayrıca, zihninizde başarısızlığı kabul etme eğiliminiz de var.

11 veya daha fazla at görürseniz, güçlü bir görüşünüz vardır. Başkalarının göremediğini, kolayca görebilirsiniz. Çünkü zihninizle gözlemlemeyi çok iyi biliyorsunuz.

Mükemmeliyetçi ve son derece parlak bir insansınız. Başkalarının yanlışlıkla bile fark etmediği şeyleri fark edersiniz.

Başkaları sabırsızken siz buna odaklanmayı tercih ediyorsunuz. Ancak zihninizde her zaman kararsızlıktan muzdarip olduğunuz durumlar var. Yine de nihai sonuç size her zaman huzur verir.

Çok sorumlu bir yapıya sahipsiniz, bu yüzden en küçük detayları bile kaçırmıyorsun. Bu yüzden insanlar sizinle çalışmayı seviyor. Onları yüzüstü bırakmayacağınızı biliyorlar. Ama bir mükemmeliyetçi olarak sizin de hatalarınız var. Devam etmeniz mi yoksa bırakmanız mı gerektiğinden emin olmadığınız bir durumda sık sık sıkışıp kalıyorsunuz.

Her şeyin daha iyi yapılabileceğine inanıyorsunuz, bu yüzden sonuçtan asla gerçekten tatmin olmuyorsunuz.

Belki yoga ya da diğer sakinleştirici egzersizlerle biraz gevşemelisiniz çünkü çoğu zaman çok fazla düşünüyorsunuz. Rahatlayın ve size biraz rehberlik edecek insanlarla kendinizi kuşatın.