15 Temmuz 2022 resmi tatil mi? Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı mı? 2022 yılı resmi tatiller takvimi

15 Temmuz 2022 resmi tatil mi? sorusunun cevabı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pazar gününe kadar sürecek olan 9 günlük bayram tatili boyunca resmi kurumlar kapalı olacak. Peki 2022 yılı resmi tatiller takvimine göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi, bankalar kapalı mı?

15 TEMMUZ 2022 RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kurban Bayramı tatili ile birleştirilerek 9 güne uzatıldı.

FETÖ'nün 2016 yılında yapmış olduğu hain darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor.

15 Temmuz askeri darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için genel resmi tatili günü ilan edildi.

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ'NDE BANKALAR KAPALI MI?

Bilindiği üzere 13 ve 14 Temmuz idari izin sayılarak iki hafta sonu birleştirildi ve kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için bankalar ve resmi kurumlar kapalı olacak. Bankalar Temmuz'un 18'ine denk gelen Pazartesi açılacak.

2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

9 - 12 Temmuz Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı