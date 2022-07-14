15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle gündeme geldi. Türkiye'de 2016 askeri darbe girişiminde şehit olan 251 sivil, polis ve askeri anmak için resmi tatil ilan edildi. Resmi tatillerde ve bayramlarda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz oluyor. Peki 15 Temmuz 2022 İETT bedava mı 2022? 15 Temmuz'da otobüsler ve vapurlar ücretsiz mi?

15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER VE VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Geçen yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle toplu taşıma ücretsiz hizmet vermişti.

Bu yıl 15 Temmuz'da İETT'nin bedava olup olmayacağı konusunda merak edilen sorular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu.

15 TEMMUZ 2022 İETT BEDAVA MI 2022?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İETT, Tramvay, Vapur ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları!

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15 Temmuz 2022 resmi tatil mi?