Türk Bayraklı cuma mesajları! 15 Temmuz 2022 hayırlı cumalar mesajları

Cuma mesajları, resimli, bayraklı, dualı ve hadisli hayırlı Cumalar mesajları, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Bu hafta cuma gününde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında paylaşımlar yapılıyor.Türk Bayraklı cuma mesajları ve 15 Temmuz sözlerini bir arada derledik. İşte en güzel, dualı, ayetli, yeni ve resimli bayraklı cuma mesajları, 15 Temmuz 2022 hayırlı cumalar mesajları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyada veya Whatsapp'ta hayırlı cumalar paylaşımı yapmak isteyenler 15 Temmuz, hayırlı cumalar mesajları arayışına girdi. İşte bu anlamlı günde paylaşabilmeniz için resimli, dualı ve bayraklı cuma mesajları...

TÜRK BAYRAKLI CUMA MESAJLARI!

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

"Allah yolunda öldürülenlere sakın "ölüler" demeyin. Çünkü onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz." (Bakara 2/154) Cuma'nız mübarek olsun...

"Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır! Bu, Allah'ın bahşettiği çok büyük bir lutuftur. Ona kimlerin lâyık olduğunu ve bunların derecesini Allah'ın bilmesi yeter!" (Nisa 4/69-70) Hayırlı Cumalar...

"O halde dünya hayatını verip âhireti almak isteyen samimi mü'minler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona pek yakında büyük bir mükâfat vereceğiz." (Nisa 4/74) Hayırlı Cumalar...

"O mü'minler, savaşta bunca yara aldıktan sonra bile, Allah ve Rasûlü'nün tekrar savaşa dönme çağrısına uymuşlardı. İşte böyle güzel davranışta bulunanlarla, Allah'a ve Rasûlü'ne karşı gelmekten sakınanları ahirette büyük mükâfatlar beklemektedir." (Al-i İmran 3/172) Şehitlerimize rahmet yağsın, Cumamız mübarek olsun!

"Allah"ım! Gece ve gündüzün getirdiklerinin şerrinden, rüzgârın ve zamanın getirdiği kötülüklerden sana sığınırız" Hayırlı Cumalar.

"Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa "Şehit" olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar."

Bütün İslam aleminin ve sadakat aleminin hicri yeni yılını tebrik eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

15 TEMMUZ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! Aksine onlar diridirler ve Rableri yanında rızıklanmaktadırlar.' Rab'im yanımızda olsun bu dünyada da öbür dünyada da, Hayırlı Cumalar...

Yine onlar, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerine olan büyük lütfu ve ihsânıyla sevindikleri gibi, ayrıca Allah'ın, mü'minlerin mükâfatını zâyi etmeyeceği yolundaki va'dinden dolayı da büyük bir sevinç duyarlar." (Al-i İmran 3/169-171) Hayırlı Cumalar, Cumamız mübarek olsun!

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun... Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah...

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. Hayırlı cumalar

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar...

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

'Ya Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım." Hayırlı Cumalar...

'Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.' Hayırlı Cumalar...

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar...

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar...

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Hayırlı cumalar dilerim.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar