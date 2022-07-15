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15 Temmuz darbe girişimi sözleri resimli! 15 Temmuz 2022 yazıları duygusal mesajlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü'nde şehitler anılıyor. Günün anlam ve önemine dikkat çekmek isteyen vatandaşlar; 15 Temmuz darbe girişimi sözleri ve resimli duygusal mesajları paylaşıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kalkıştığı darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit düştü. İşte kanlı darbe girişiminin 6. yıl dönümünde paylaşılabilecek 15 Temmuz darbe girişimi sözleri resimli, duygusal mesajlar...

15 Temmuz 2022 Cuma 13:11 - Güncelleme:
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15 Temmuz darbe girişimi sözleri resimli paylaşımlar Demokrasi ve Milli Birlik günü'nde yoğun olarak araştırılıyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenler anılıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz yazıları duygusal mesajlar sosyal medyada paylaşılıyor. İşte Facobook, Twetter ve Instagram'da paylaşabileceğiniz 15 Temmuz darbe girişimi sözleri, resimli mesajlar...

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SÖZLERİ RESİMLİ

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

251 Şehit daha 251 çift göz daha kapandı hayata. 251 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 251 baba daha ağladı evladına.

Vatanımız için şehit olmuş 251 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

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