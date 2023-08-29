30 Ağustos'ta İzmir'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında İzmir'de birçok etkinlik ve konser düzenlenecek. Bu kutlu günde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, '30 Ağustos 2023 İzmir'de ulaşım bedava mı? 30 Ağustos'ta otobüs ve metro ücretsiz mi?' sorularına cevap arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı ulaşım araçları ücretsiz olacak. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüs, metro, İZBAN ücretsiz mi? İşte İzmir'de ücretsiz olan toplu taşıma araçları

30 AĞUSTOS İZMİR'DE ULAŞIM BEDAVA MI?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.