İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6269
  • EURO
    28,8756
  • ALTIN
    1652.97
  • BIST100
    7932.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 30 Ağustos İzmir'de ulaşım bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüs, metro, İZBAN ücretsiz mi?
Güncel

30 Ağustos İzmir'de ulaşım bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüs, metro, İZBAN ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, İzmir'de ulaşımın ücretiz olup olmayacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta bazı ulaşım araçları ücretsiz olacak. Buna göre; 30 Ağustos İzmir'de ulaşım bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüs, metro, İZBAN ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 Ağustos 2023 Salı 16:44 - Güncelleme:
30 Ağustos İzmir'de ulaşım bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüs, metro, İZBAN ücretsiz mi?
ABONE OL

30 Ağustos'ta İzmir'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında İzmir'de birçok etkinlik ve konser düzenlenecek. Bu kutlu günde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, '30 Ağustos 2023 İzmir'de ulaşım bedava mı? 30 Ağustos'ta otobüs ve metro ücretsiz mi?' sorularına cevap arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı ulaşım araçları ücretsiz olacak. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmir'de otobüs, metro, İZBAN ücretsiz mi? İşte İzmir'de ücretsiz olan toplu taşıma araçları

30 AĞUSTOS İZMİR'DE ULAŞIM BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.