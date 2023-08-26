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30 Ağustos Zafer Bayramı İETT bedava mı? 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu kutlu günde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar; 30 Ağustos'ta ulaşım araçları; Otobüs, vapur, metro ve metrobüsün ücretli olup olmadığını sorguluyor. Peki 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT bedava mı? İşte Zafer Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım tarifesi

26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:25 - Güncelleme:
30 Ağustos Zafer Bayramı İETT bedava mı? 30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi?
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30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar, "30 Ağustos otobüsler ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT bedava mı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul'da metrobüs, metro, otobüs ve vapur toplu taşıma tarifesi ile değerlendiriliyor. Peki 30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı'nda İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar

30 AĞUSTOS'TA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz olmakla birlikte birçok etkinlik alanında konserler düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İETT BEDAVA MI?

İstanbul'da ulaşım sağlanan İETT araçları, vapur, metro, metrobüs, tramway ve vapurla ulaşım bedava olarak sağlanacak.

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