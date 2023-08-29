İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6269
  • EURO
    28,8756
  • ALTIN
    1652.97
  • BIST100
    7932.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 30 Ağustos'ta Ankara'da ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos 2023 EGO, ANKARAY bedava mı?
Güncel

30 Ağustos'ta Ankara'da ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos 2023 EGO, ANKARAY bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanacak olşan vatandaşlar, '30 Ağustos Ankara'da otobüsler, EGO ve ANKARAY bedava mı? sorusunun cevabına odaklandı. Ankara'da geçtiğimiz yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermişti. Peki 30 Ağustos 2023 EGO, ANKARAY ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta Ankara'da ulaşım bedava mı? İşte detaylar...

29 Ağustos 2023 Salı 16:29 - Güncelleme:
30 Ağustos'ta Ankara'da ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos 2023 EGO, ANKARAY bedava mı?
ABONE OL

30 Ağustos Ankara'da ulaşım ücretsiz mi? sorusu, başkentte yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından gündeme taşındı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Otobüs, EGO, ANKARAY ücret tarifesi belli oldu. Buna göre 30 Ağustos Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ANKARAY, otobüsler, Başkentray, metro bedava mı? İşte cevabı

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

Zafer Bayramı'nın 101. Yılı Olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba Günü EGO Genel Müdürlüğü Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz. EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile "Zafer Bayramı"mızın 101. yılında ücretsiz olarak hizmet verilecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.