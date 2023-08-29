30 Ağustos Ankara'da ulaşım ücretsiz mi? sorusu, başkentte yaşayan milyonlarca vatandaş tarafından gündeme taşındı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Otobüs, EGO, ANKARAY ücret tarifesi belli oldu. Buna göre 30 Ağustos Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ANKARAY, otobüsler, Başkentray, metro bedava mı? İşte cevabı

30 AĞUSTOS'TA ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?



Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.

Zafer Bayramı'nın 101. Yılı Olan 30 Ağustos 2023 Çarşamba Günü EGO Genel Müdürlüğü Toplu Taşıma Araçları Ücretsiz. EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile "Zafer Bayramı"mızın 101. yılında ücretsiz olarak hizmet verilecektir.