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30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu?

Zafer Bayramı yaklaşırken '30 Ağustos eczaneler çalışıyor mu?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olması sebebiyle de devlet kurumları ve bazı özel şirketler 1 gün kapalı olacak. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler açık mı? İşte detaylar...

28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:24 - Güncelleme:
30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler açık mı? 30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu?
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30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Milli bayramlardan olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 101. Yıl dönümü kutlanıyor. 30 Ağustos tarihinin resmi tatil olması nedeniyle devlet kurumları 1 gün kapalı olacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil. 30 Ağustos'ta eczaneler kapalı olacak.

Eczaneler hafta sonu olduğu gibi resmi tatillerde de nöbet usulü çalışıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ ÖNEMİ

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman birlikleri Anadolu'dan göndermek amacıyla başlattığı Büyük Taarruz harekâtı 30 Ağustos 1922 tarihinde başarıyla sonuçlanmıştır. Ülkemizde her yıl, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı bu kutlu günü hatırlamak için, 30 Ağustos milli bayram ilan edilmiştir.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Zafer Bayramı her yıl 30 Ağustos günü kutlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önderliğindeki Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması anısına resmi bir tatil olarak ilan edildi.

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