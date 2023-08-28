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  • 30 Ağustos'ta bankalar açık mı? 30 Ağustos resmi tatilde EFT, havale yapılır mı?
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30 Ağustos'ta bankalar açık mı? 30 Ağustos resmi tatilde EFT, havale yapılır mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı ülke genelinde coşku ile karşılanıyor. Resmi tatil olması dolayısıyla EFT veya havale ile para gönderimi yapacak olan vatandaşlar 30 Ağustos'ta bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Hafta sonu bankaların kapalı olması nedeniyle EFT ile para gönderilemez. Peki 30 Ağustos'ta bankalar açık mı? 30 Ağustos resmi tatilde EFT, havale yapılır mı?

28 Ağustos 2023 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
30 Ağustos'ta bankalar açık mı? 30 Ağustos resmi tatilde EFT, havale yapılır mı?
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30 Ağustos'ta bankalar aracılığıyla para transferi yapmak durumunda olan vatandaşlar, "30 Ağustos'ta bankalar açık mı?" sorusuna cevap arıyor. Zafer Bayramı 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü resmi tatil sebebiyle bankalar gün boyu kapalı olacak. Banka kullanıcıları hangi işlemleri internet bankacılığıyla yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki 30 Ağustos EFT, havale yapılır mı? İşte detaylar...

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Zafer Bayramı nedeni ile resmi tatil olmasından dolayı bankalar bugün hizmet vermeyecekler. Bankalar 31 Ağustos Perşembe günü mesaiye kaldığı yerden devam edecek.

Bu süreçte para göndermek isteyen kişiler FAST işlemi ile gönderim yapabilecekler.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİLDE EFT, HAVALE YAPILIR MI?

30 Ağustos Çarşamba günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak. Günümüzde banka şubelerinden yapılan para transferi, ödemeler, kart işlemleri, kredi başvurusu gibi işlemler artık internet bankacılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

30 Ağustos'ta yapılacak Havale ve EFT işlemleri 31 Ağustos Perşembe günü hesaba geçecektir. Farklı bankalara kayıtlı hesaplar arasında para transferlerinin 365 gün 24 saat ve anlık olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir ödeme sistemi olan FAST, resmi tatillerde kullanılır. FAST ile gönderilen ödemeler aynı gün hesaplara geçmektedir.

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından yeni işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST'ta ödemeler 7/24 ve anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirilir.

EFT işlemleri ise bir sonraki işlem günü gerçekleştirilecek.

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