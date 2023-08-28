30 Ağustos 2023 Zafer Bayramı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konuya ilişkin kargoların dağıtım yapıp yapmadığı merak ediliyor. 30 Ağustos tarihinin resmi tatil olması nedeniyle devlet kurumları 1 gün kapalı olacak. Peki 30 Ağustos Zafer Bayramı kargolar açık mı? 30 Ağustos'ta kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte 30 Ağustos'ta kargoların çalışma durumu

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KARGOLAR AÇIK MI?



30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Zafer Bayramı olması nedeniyle kargolar açık olmayacak. Dağıtım ve gönderim işlemleri ise bir sonraki günü gerçekleştirilecek.

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI KAPALI MI?



Kargolar için geçerli olan durum PTT için de geçerli. PTT'de işlem yapmak isteyenler için bir sonraki gün yani31 Ağustos'u beklemek durumundalar.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2023 yılında çarşamba gününe denk geliyor. 30 Ağustos tarihinin resmi tatil olması nedeniyle devlet kurumları 1 gün kapalı olacak.