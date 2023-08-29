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30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler tatil mi, doktorlar çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta özel hastaneler açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos'ta hastanelerin açık olup olmadığı, bir rahatsızlığı veya kontrolü olan hastalar tarafından sorgulanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir çok resmi kurum tatil oluyor. Bu kapsamda özel hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Buna göre 30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler tatil mi? 30 Ağustos'ta özel hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte 30 Ağustos'ta sağlık kuruluşlarının çalışma durumu

29 Ağustos 2023 Salı 17:07 - Güncelleme:
30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler tatil mi, doktorlar çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta özel hastaneler açık mı, kapalı mı?
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30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla karşılanıyor. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos'ta hastanelerin açık olup olmadığı konusu, muayene olmak durumunda kalan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Devlet hastaneleri 30 Ağustos'ta resmi tatil nedeniyle poliklinikler kapalı olacak. Peki 30 Ağustos'ta özel hastaneler açık mı, kapalı mı? Doktorlar çalışıyor mu? İşte cevabı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HASTANELER TATİL Mİ, DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü pek çok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle çalışmalarına bir günlük ara veriyor. Hastanelerde ise sadece acil servisler hizmet veriyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.

30 Ağustos'un resmi tatil olması nedeniyle, bankalar, kargo şirketleri, noterler, borsalar tamamen kapalı iken, eczaneler nöbetçi eczane usulüne göre devlet hastaneleri ise acil servislerde çalışmalarına devam edecek.

30 AĞUSTOS'TA ÖZEL HASTANELER KAPALI MI?

30 Ağustos'ta özel hastaneler genellikle açık oluyor. Ancak resmi tatilde özel hastaneye gitmeden önce hastaların hastaneyi arayarak önceden randevu oluşturmasında fayda var.

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