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Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Anneler günü tarihi

Anneler günü için geri sayım başladı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanmaya denk gelen anneler günü, annesinden uzakta olanlar için buruk geçecek. Annesine hediye almak veya sürpriz yapmak isteyenler Anneler günü tarihinin bu yıl ne zamana denk geldiğini merak ediyor. Peki Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Anneler günü tarihi

02 Mayıs 2021 Pazar 16:34 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 16:34
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Anneler Günü'nün ne zaman olduğu milyonlarca kişi tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu sene sokağa çıkma yasağından dolayı buruk bir şekilde geçecek olan Anneler Günü'nde kargolar ve çiçekçiler hizmet vermeye devam edecek. Anneler Günü, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanmaktadır. Peki bu sene Anneler Günü ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Anneler günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Dünyada farklı günlerde kutlanan Anneler Günü; ABD, Avusturya, Almanya, Japonya, Venezuela, Danimarka gibi pek çok ülkeyle birlikte Türkiye'de de Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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