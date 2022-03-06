6 Mart 2022 Pazar 15:29 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 15:29

Anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları, Kadınlar Günü sözleri, en anlamlı kutlama mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde annesine mesaj göndermek isteyenler için en güzel, en alamlı kutlama mesajlarını haberimizde derledik. İşte Anneye Kadınlar Günü mesajları ve anlamlı sözler

ANNEYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Toplumun beklentilerinin ışığınızı azaltmasına izin vermeyin. Kendinizi sevin, sevgi ve ışığa layık olduğunuzu bilin ve sesinizin önemli olduğunu anlayın! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Tüm günler gibi bugün de ne kadar özel olduğunuzu hissetmeye hakkınız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz... Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli... Kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlasınız! Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz... Onlar hayatımızın anlamı... Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim."

"Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen anneciğim; Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutlu olsun.

En büyük emek bir insanı yetiştirmektir. Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim

Bize hayatı muhteşem kılan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

"Bugün emeğiyle, için canla başla mücadele eden güçlü kadınların günü... Kadınlar Günün kutlu olsun anne"

Emek ne demek deseler, hemen annem derim! Dünümü güzelleştiren, bugünümü inşa eden, geleceğime ışık olan annem! Kadınlar Günün kutlu olsun!

Canım annem. Bugün güçlü, ayakları yere basan, çalışan, kazanan ve kimseye muhtaç olmadan yaşayan biriysem senin sayende... Kadınlar Günün kutlu olsun

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Günün kutlu olsun anneciğim

Nice zorluklara gögüs gererek bizleri bugüne getirdin. Dünya Emekçi Kadınlar Günün kutu olsun anneciğim.

Emeğin kıymetini bana verdiği emek ile kanıtlayan canım annem; Kadınlar günün kutlu olsun

Anne olmanın verdiği güçle bizim için sarfettiğin tüm emeklerine minnettarız... Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarız anneciğim.

Her sabah kalktığında ilk önce bizleri düşündüğünü ve her gece yatarken bizler için dua ettiğini bilmek bile kendimizi güvende hissetmemiz için yetiyor. Canım annem; Tüm emeklerin ve fedakarlıkların için teşekkürler Kadınlar Günün kutlu olsun