6 Mart 2022 Pazar 16:25 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 16:25

Kadınlar Günü için sevgiliye mesaj ve anlamlı sözler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye'de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu anlamlı günde eşinin veya sevgilisinin Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyenler için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve güzel sözleri haberimizde derledik. İşte Sevgiliye, eşe Kadınlar Günü mesajları

Sevgiliye, eşe, anneye Dünya Kadınlar Günü sözleri göndermek isteyenler için uzun, kısa ve anlamlı mesajları, Dünya kadınlar günü ile ilgili mesajlar ve sevdiğiniz kadına gönderebileceğiniz güzel sözler...

EŞE, SEVGİLİYE KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına.. Kadınlar Günün Kutlu olsun..

"Hayat sensiz mümkün olmazdı. Ben senin sayende bugün neysem, oyum. Kadınlar Günün kutlu olsun can eşim!"

Harika bir insan ve harika bir arkadaş. İkisine de sahip olmak benim için bir büyük bir nimet. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!

Sevgili eşim, sen benim ilham kaynağımsın. En güçlü destekçim olduğun için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Her sabah uyandığımda kendime, "Böyle bir kadını hak etmek için ne yaptım?" diye soruyorum. Meleğim, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun!

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz... Onlar hayatımızın anlamı... Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Senin gibi bir kadına yılın her günü ne kadar muhteşem olduğu anlatılmalı. Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Kadınlar Günün kutlu olsun aşkım.

"Gülümsemenle günlerimi daha parlak kıldığın, gücünle hayatıma ilham olduğun için teşekkür ederim. Kadınlar Günün kutlu olsun sevgilim. "

"Sadece gülümse ve hayatımı değiştir! Her bakışında kendimi bulduğum sevgilim, Kadınlar Günün kutlu olsun."

Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Kadınlar Günün kutlu olsun!

Yapman gereken tek şey gülümsemek, çünkü sen güldüğünde dünyadaki her şey değişiyor. Ne kadar muhteşem bir kadın olduğunu kelimelerle ifade etmek çok zor sevgilim, Kadınlar Günün kutlu olsun!

Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Hayatımı değerli kılan kadınım, günün kutlu olsun...

"Hayran olduğum bir kadına sevgilim diyebilmek, bir gün değil her gün kutlamayı hak ediyor! Her günümüz kutlama tadında geçsin, Kadınlar Günün kutlu olsun!"

"Kadınlar Günün kutlu olsun sevgilim! Arkadaşım, sığınağım, güç verenim ve hayat ışığım olduğun her güne teşekkürler!"

Anneye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları!