Kadınlar Günü resimli mesajlar: Kadınlar Günü sözleri, en anlamlı kutlama mesajları

6 Mart 2022 Pazar 18:07 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 18:07

Dünya Kadınlar Günü resimli mesajları ve Kadınlar Günü sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1857 yılında başlayan büyük bir grev ve ardından 120 kadın işçinin can vermesi üzerine ortaya çıkan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde ile eşine, sevgilisine, annesine veya arkadaşına mesaj göndermek isteyenler için en güzel, en alamlı Kadınlar Günü sözleri, en anlamlı kutlama mesajlarını haberimizde derledik. İşte Kadınlar Günü resimli mesajlar

KADINLAR GÜNÜ RESIMLI MESAJLAR

"Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun..."

"Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

"Kim olduğuna bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara... Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

"Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır" Mustafa Kemal Atatürk

Sevgi, şefkat ve fedakarlığın sembolü, toplumun en önemli yapı taşı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nü kutluyorum

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun..."

Kadınların toplumda hak ettiği saygınlığı görmeleri ve her alanda daha fazla yer almaları temennisi ile tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutlar, kadınların tüm toplum içerisinde her zaman hak ettikleri değeri görmelerini temenni ederim.

"Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

KADINLAR GÜNÜ SÖZLERI, EN ANLAMLI KUTLAMA MESAJLARI

"Başkalarının hayal gücüyle sınırlı kalmayan ve her yeni gün sınırlarını aşan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"

'Dünya'da hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez.' Mustafa Kemal Atatürk

Kimi zaman anamız, bacımız, kızımız, kimi zaman can yoldaşımız, hayat arkadaşımız, kimi zaman da eğitimcimiz ve yol göstericimiz olan ve bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati her zaman karşılıksız verebilen tüm fedakar kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü' kutlu olsun.

"İlham perilerimizin hayatımızı nasıl güzelleştirdiğini, her gün yüceltmemiz gerektiğini hatırlamanın günü bugün! Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!"

Medeniyet birikimimizin inşasında önemli bir rol üstlenen, dünyamızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve güzel bir yer haline getirme idealiyle tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum

Bugün bizi biz eden ailelerimizin temeli sayılan kadınlarımızın günüdür. Erzurumlu Kara Fatmaların, Nene Hatunların günüdür. Kurtuluşu omuzlayan cenneti ayakları altında taşıyan kadınlarımızın günüdür. Kadınlar Günü kutlu olsun.

"Güçleri ve yaratıcılıkları, ne olursa olsun başlarını dik tutma yetenekleri. Kadınlar, mümkün olan her seviyede hayran olunası! Kızlar dünyayı yönetiyor,tüm dünyanın görmesi gereken tek şey bu! Kadınlar Günü kutlu olsun!"

Bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiç bir karşılık beklemeden veren tüm annelerimizi ve kadınlarımızı en kalbi duygularla selamlıyor, sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum