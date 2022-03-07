7 Mart 2022 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 14:54

Kadınlar Gününün tarihçesi, 8 Mart 2022 tarihinde kutlanan günün gelmesiyle merak konusu oldu. Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınması için 1977'den bu yana her yıl aynı tarihte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Peki Dünya Kadınlar günü neden kutlanır? Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte kısaca Kadınlar Günü tarihçesi

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kadınlar Günü 1857 yılında başlayan ABD'de tekstil fabrikasındaki grev sonucu 120 kişinin hayatını kaybetmesi ile ortaya çıktı.

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Martın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansında gerçekleşti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletlerinde de kutlanmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16.12.1977 tarihinde 8 Martın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti.

Türkiye'de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya devam ediliyor.

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