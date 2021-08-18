18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:34

Aşure günü dualarla ve ibadetlerle idrak ediliyor. İslam alemi için paylaşma ve selamlaşmanın öneminin bir kez daha hatırlandığı bu mübarek günü sünnet olan eylemlerle idrak etmek isteyenler Aşure günü sadaka vermekle ilgili hadisleri merak ediyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Aşure günü ile ilgili Hadis-i Şerifleri haberimizde yer alıyor.

İşte Aşure günü ile ilgili Hadisler:

1-" Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberani)

"Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur." (Şir'a)

2- Aşure günü eğer mümkünse Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)

3- Aşure günü Sadaka vermek sünnettir, ibadettir.

Aşure günü sadaka vermekle ilgili Hadis-i şerifte, "Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur" buyuruldu. (Şir'a)

4- Aşure günü Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, "Aşure günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)

5- Aşure günü Çoluk çocuğu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, "Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur." buyuruldu. (Beyheki)

6- Aşure günü Gusletmeli. Hadis-i şerifte, "Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir" buyuruldu. (Şir'a)

7- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, "Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer" buyuruldu.

Aşure Günü ile ilgili Hadis-i Şeriflerde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

"Kim Aşure günü (nafaka hususunda) âilesine geniş davranırsa Allah Teâlâ da bütün sene boyunca onun (o kişinin) rızkına bolluk ihsân eder." (Taberânî, Evsat, IX, 121, Kebîr, X, 77; Beyhakî, Şuab, III, 366)

Câbir (r.a.) bu rivâyetle alâkalı olarak, "Biz bunu denedik ve öyle (büyük bir bereket) bulduk." buyuruyor.

Yine İbn-i Uyeyne de: "Biz bunu elli sene, altmış sene tecrübe ettik." (Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, VI, 306) buyuruyor.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslâm dinînde kıymetli olduğu bildirilen dört aydan biridir. Aşure günü, bu ayın en kıymetli gecesidir. Nuh Aleyhisselâm tufanda gemisinde aşure tatlısı pişirdiği için Müslümanların, Muharrem'in onuncu günü aşure pişirmek sünnet değildir.

Aşure günü hem gündüzü hem de gecesi değerlendirilmesi, ibadetle geçirilmesi Müstehab olan mübarek zaman dilimlerindendir.

Tevbe istiğfar ederek, Kur'an. Salâvat-ı Şerifeler okuyarak, dua ederek, imanı tefekkürde bulunarak, kaza ve nafile namazlar kılarak güzel olan bu zaman dilimlerini değerlendirmeye gayret edersek kazançlı çıkarız. Evde yemek yaparken, yolda yürürken, Kelime-i Tevhidi, Salâvat-ı Şerifeleri ve Allah İsm-i Şerifini dilimizden düşürmeyerek halk içinde, Kalben Hak ile beraber olmaya gayret edebiliriz.

Aşure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aşure Gününün Allah (c.c) katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kutsiyetini artırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşure Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Aşure Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.

Aşure Gününün Allah (c.c) katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Suresinin ikinci ayeti olan "On geceye yemin olsun" ifadelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.

Bugüne "Aşure" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde. Cenâb-ı Hak (c.c) on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir.

Bu ikramlar ve ihsanlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah (c.c), Hz. Musa'ya (a.s.) Aşure Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Aşure Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s) balığın karnından Aşure Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s) tövbesi Aşure Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s) Tövbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s), oğlu Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

Hz. Aişe'nin (r.anh) validemizin belirttiğine göre, Kâbe'nin örtüsü daha önceleri Aşure gününde değiştirilirdi.

Aşure günü mesajları Muharrem ayı sözleri!

Aşure günü olan olaylar nelerdir?

Aşure gününün faziletleri nelerdir?

Aşure malzemeleri nelerdir? Nefis aşure tarifi ve aşure malzemeleri!