17 Ağustos 2021 Salı 11:34 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 11:34

Aşure günü, geçmişte peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı gün olması dolayısıyla çok önemlidir. Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Hicri takvime göre bu tarihte önemli olaylar yaşanmıştır. Peki Aşure günü neler olmuştur? Aşure günü olan olaylar nelerdir? İşte aşue günü yaşanan hadiseler...

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure günü, Peygamberler tarihi açısından çok önemli olayların yaşandığı bir gündür.

İslam alemi açısından büyük önem taşıyan Aşure gününde her sene birlik beraberlik mesajı verilir ve aşureler yapılarak dağıtılır. Peygamberlerin hayatına dair yaşanan önemli hadiseler bu ayı daha da özel hale getirmektedir.

Aşure Günü; paylaşmanın, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure tatlısının yapılıp dağıtıldığı bir gelenekle yüzyıllardır devam etmektedir. İslam alemi açısında pek çok önemli olayın gerçekleştiği Aşure günü yaşanan olaylar da İslam alemi açısından bu günün önemini daha da belirginleştirir. İşte Hicri takvime göre Aşure günü olan olaylar...

AŞURE GÜNÜ NELER OLMUŞTUR?

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşmiştir.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 680 yılında Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 ashabının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da Aşure gününde gerçekleştiği bilinir.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.

AŞURE GÜNÜ OLAN OLAYLAR

1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.