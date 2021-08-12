12 Ağustos 2021 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:26

Aşure günü ne zaman başlıyor? sorusu Muharrem ayının ilk haftasında yoğun olarak araştırılıyor. Muharrem ayının içinde yer alan Aşure Günü'nde oruç tutup aşure dağıtmak çok sevaptır. Peki Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure, Muharrem ayının kaçıncı günü yapılır? İşte 2021 Aşure günü ile ilgili merak edilenler...

AŞURE, MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ YAPILIR?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Aşure, Muharrem ayının 10'uncu gününde idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününde Müslümanlar Aşure yapıp komşularına dağıtır.

Muharrem ayında oruç tutup aşure dağıtmak İslamiyette önemli ibadet ve gelenekler arasında yer alıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı bu sene Ağustos'un 9'unda başladı. Aşure günü ise Ağustos'un 18'ine denk geliyor.

Aşure, genellikle aşure günü ve sonrasındaki bir hafta içerisinde yapılabilmektedir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in 1443 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. Hicri takvimin ilk ayı ise Muharrem ayıdır.

Bugüne "Aşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir.

Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Aşure Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Aşure Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşure Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Adem'in (a.s.) tevbesi Aşure Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semaya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyüb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.