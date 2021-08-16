16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:49 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:49

Aşure gününün anlamı ve önemi, Müslüman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure günüdür. Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. Aşure günü, bu ayın en kıymetli gecesidir. Peki Aşure gününün anlamı ve önemi nedir? İşte Aşure Gününün anlamı ve önemi

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.

AŞURE GÜNÜ'NÜN FAZİLETİ

Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul olması, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Yunus Peygamberin balığın karnından çıkması, İbrahim aleyhisselamın Nemrudun ateşinde yanmaması, İdris aleyhisselamın diri olarak göğe çıkarılması, Yakub aleyhisselamın, oğlu Yusuf aleyhisselama kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf aleyhisselamın kuyudan çıkması, Hazreti Eyüb'ün hastalıktan kurtulması, Musa aleyhisselamın Kızıldeniz'den geçip, Firavun'un boğulması ve İsa aleyhisselamın öldürülmekten kurtulup göğe çıkarılması Aşure gününde gerçekleşmiştir. Bu nedenle Müslümanlar açısından Aşure günü çok önemlidir.

Nuh "aleyhisselam" gemide aşure tatlısı pişirdiği için müslümanların Muharremin onuncu günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Muhammed "aleyhisselam" ve Eshab-ı kiram "radıyallahü anhüm ecma'in" böyle yapmadı. Bugün aşure pişirmeyi ibadet sanmak, bidattir, günahtır.

Muhammed aleyhisselamın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, Ehl-i sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak, sevap olmaz. Günah olur. O gün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir.

Aşure günü 10 peygambere verilen 10 ikram ve ihsan:

1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.

3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün.

5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyüb'ün hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.)[Müslim]

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.)[Taberani]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.)[Şir'a]

Peygamberimiz bir hadislerinde; "Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder." buyurarak, bizleri Aşure gününde ve bu ayda (ailemizin rızkını zora sokmayacak şekilde) bol bol ikramda bulunmaya teşvik etmiştir.

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