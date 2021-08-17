17 Ağustos 2021 Salı 17:17 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 17:17

Aşure günü mesajları 2021 sosyal medyada ve Whatsapp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Bu sene Aşure Günü 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü idrak edilecek. Hicri takvime göre bu günde Peygamberlerin hayatında çok önemli olaylar yaşanmıştır. Bu nedenle Aşure Günü, Müslümanlar tarafından çok faziletlidir. Bu mübarek günde sevdiklerine Aşure günü mesajları Muharrem ayı sözleri göndermek isteyenler araştırmaya koyuldu. İşte En güzel, anlamlı, dualı ve resimli aşure günü mesajları, Muharrem ayı sözleri...

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI MUHARREM AYI SÖZLERİ

* Aşure Günü'nün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz dileğiyle Aşure Günümüz mübarek olsun.

Allah-u Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

* Tüm İslam aleminin Muharrem-i şerif ayı ve Aşure Günü mübarek olsun.

* Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergahından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin.

* Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helal rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

* Allah, birçok duaları Aşure gününde kabul etmiştir. Dualarınız, ibadetleriniz ve orucunuz kabul olsun.

Muharremin Onuncu gününe aşure günü denir. Bugüne özel bir saygı gösterilmelidir. Çünkü Arşın hamili bulunan melekler o günün değerini bilirler. Aşure gününüz mübarek olsun.

Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

* Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

* Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

* Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır. (Deylemi)

"Cenab-ı Allah bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Aşure Gününüz Kutlu Olsun...

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

* Aşure günü ve Muharrem ayının tüm İslam alemine batış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

* Rabbim, tüm İslam alemine sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

* Ey nefsim! İşlemiş olduğun günahların kefaretini isteseler, hangi mal ve zenginlik ile ödeyebilir ve gücün yetebilir? Allah sana bu fırsatı sunuyor. Aşure günü tuttuğun üç günlük oruç seni bütün senenin günahlarından kurtaracak.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

* Mutluluğunuz daim, dualarınız kabul olsun, amelleriniz makbul olsun. Aşure Gününüz mübarek olsun..

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Akıllı ol ey nefsim ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşure günümüz mübarek olsun.

* Bu yıl İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun.

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

Allahu Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

* Bütün İslam aleminin ve sadakat aleminin hicri yeni yılını tebrik eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

AŞURE GÜNÜ VE MUHARREM AYI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure'dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aşure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir.

ruç: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır." buyurarak bu ayda tutulan orucun önemine değinmiştir. Ramazan oruçlarından sonra tutulan oruçların en faziletlisi Muharrem ayında tutulan oruçlardır. Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur. Yahudilere benzememek için de sadece Aşure gününde değil, Muharrem ayının 9. ya da 11. gününde de oruç tutmamızı önermiştir.

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