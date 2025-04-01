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Bakan Tunç: CHP 'Yassıada' zihniyetindedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, diktatörlüğü sürekli dillerine dolayan CHP zihniyeti için ''Yassıada' zihniyetindedir' dedi.

Haber Merkezi1 Nisan 2025 Salı 23:25 - Güncelleme:
Bakan Tunç: CHP 'Yassıada' zihniyetindedir
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 24 TV'de Erkan Kol'un sunumuyla izleyiciyle buluşan Moderatör Gece programına bağlandı. Bakan Tunç, canlı yayında özel açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ekonomiye yönelik bir organize saldırı, yerli ve millî markalara yönelik linç girişimi başlattılar boykot çağrısı yaptılar. Boykot çağrısı yapan şahıslar hakkında İstanbul Başsavcılığı soruşturma başlattı. Re'sen soruşturma başlatılmış durumda. Yargımız özellikle milletimizin hakkını hukukunu korumak için var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunur yargı. Bu ülkede özellikle sürekli gelişen çoğalan yer ve milli markalarımız var. Burada CHP'nin izlemiş olduğu yol yol değil, çıkmaz bir sokağa girmiş durumdalar.

Sokakları terörize ederek, özellikle milletin alım gücünü etkileyen, onun ekonomisini sarsmaya yönelik bir tutum içerisine girmek mantık dışı, buna en güzel cevabı yeri ve zamanı geldiğinde milletimiz verecektir

"BUNLAR 'YASSIADA' ZİHNİYETİNDELER"

Bakan Tunç, sessiz kaldıkları için linç edilen sanatçılara ilişkin de şu şekilde değerlendirmede bulundu:

CHP zihniyeti budur. Sürekli dillerine dolarlar diktatörlük... Rahmetli Özal'a da Menderes'e de kullanmışlardır. Bunlar 'Yassıada' zihniyetidir. Sosyal medyada herhangi bir yorumda bulunmayanları dahi fişleyerek faşizan bir tutum sergiliyorlar.

"BİZ MİLLETİMİZİN İRADESİNE GÜVENDİK"

Milletimiz tarafından itibar edilmeyecek bir yok. Ana muhalefet partisi genel başkanının boykot çağrısı, yerli ve milli ekonomiyi ve Türkiye'yi hedef alan bu tutumu onlara itibar kaybettirecektir, ekonomimize zarar vermez, milletimiz ekonomisine sahip çıkar, boykot çağrılarına itibar etmez.

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