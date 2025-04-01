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Ömer Çelik'ten 24'e özel açıklama: CHP Türkiye'yi mülkü gibi görüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın 'Özgür Özel'in bugün bu hale gelmesinin sebebi nedir?' sorusuna Ömer Çelik'in çarpıcı açıklamaları canlı yayına damga vurdu. CHP'nin vesayet altında olduğunu söyleyen Çelik, 'CHP kendisini Türkiye'nin bir partisi gibi görmüyor, Türkiye'yi CHP'nin bir mülkü gibi görüyor' dedi.

Haber Merkezi1 Nisan 2025 Salı 21:36 - Güncelleme:
Ömer Çelik'ten 24'e özel açıklama: CHP Türkiye'yi mülkü gibi görüyor
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 TV'de Kahraman Poyrazoğlu'nun sunumuyla izleyiciyle buluşan Basın Ekspres'e bağlandı. Çelik, canlı yayında özel açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın "Biz, genel kurultaydan sonra seçilen Özgür Özel'i çok farklı görmüştük. 'Ben devletle uğraşmayacağım bundan sonra farklı bir çizgi ortaya koyacağım' demişti. Orada görünün Özgür Özel'in bugün bu hale gelmesinin sebebi nedir?" sorusuna "CHP Genel Başkanlığı vesayet altındadır" Çelik şu ifadelerle cevap verdi:

"CHP TÜRKİYE'Yİ KENDİ MÜLKÜ GİBİ GÖRÜYOR"

Esasında Özgür Özel, genel başkanlık koltuğunu doldurmak için müstakil bir alan açmaya çalıştı. CHP Genel Başkanlığı vesayet altındadır. Bugün gelinen noktada Özgür Özel bize karşı konuşmuyor demokratik protestodan bahsediyor Cumhurbaşkanına hedef alıyor. Bütün bunların altında CHP koltuğunu korumak vardır. Burada CHP kendisini Türkiye'nin bir partisi gibi görmüyor, Türkiye'yi CHP'nin bir mülkü gibi görüyor.

Bugün gelinen noktada ise çok daha vahim bir şey yapıyor. Herkesi tehdit ediyor. Bu Türkiye'de bölücülük siyasetine imza atanların ya da Türkiye'ye karşı yanlış ve yıkıcı söylemler kullananların bile hareketleri bu dozda değildi. Özel, çok yanlış bir düzeleme geldi. CHP'nin genetiğiyle de oynamış oldu.

Özgür Özel'in getirdiği yer marjinal bir yer. Tehdit ettiği esnafın içinde AK Partili de var CHP'li de var başka partili de var. O üretimi yapanların içerisinde her partiden vatandaş var. Hepsi bizim gözbebeğimiz. Özgür Özel hepsini hedef alıyor.

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