AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 TV'de Kahraman Poyrazoğlu'nun sunumuyla izleyiciyle buluşan Basın Ekspres'e bağlandı. Çelik, canlı yayında özel açıklamalarda bulundu.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ınsorusunaÇelik şu ifadelerle cevap verdi:

"CHP TÜRKİYE'Yİ KENDİ MÜLKÜ GİBİ GÖRÜYOR"

Esasında Özgür Özel, genel başkanlık koltuğunu doldurmak için müstakil bir alan açmaya çalıştı. CHP Genel Başkanlığı vesayet altındadır. Bugün gelinen noktada Özgür Özel bize karşı konuşmuyor demokratik protestodan bahsediyor Cumhurbaşkanına hedef alıyor. Bütün bunların altında CHP koltuğunu korumak vardır. Burada CHP kendisini Türkiye'nin bir partisi gibi görmüyor, Türkiye'yi CHP'nin bir mülkü gibi görüyor.

Bugün gelinen noktada ise çok daha vahim bir şey yapıyor. Herkesi tehdit ediyor. Bu Türkiye'de bölücülük siyasetine imza atanların ya da Türkiye'ye karşı yanlış ve yıkıcı söylemler kullananların bile hareketleri bu dozda değildi. Özel, çok yanlış bir düzeleme geldi. CHP'nin genetiğiyle de oynamış oldu.

Özgür Özel'in getirdiği yer marjinal bir yer. Tehdit ettiği esnafın içinde AK Partili de var CHP'li de var başka partili de var. O üretimi yapanların içerisinde her partiden vatandaş var. Hepsi bizim gözbebeğimiz. Özgür Özel hepsini hedef alıyor.

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