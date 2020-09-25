Cuma kaçta bitiyor? Cuma namazı kaçta bitiyor?

25 Eylül 2020 Cuma 13:02 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 13:02

2020 Eylül ayının son cuma namazı bugün kılınacak 'Cuma kaçta bitiyor?' Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma gününün en çok araştırılan konusu namaz saati oldu. İnananlar, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte kendilerine en yakın camilere giderek cemaatle birlikte cuma namazı ibadetini gerçekleştirecek. Cuma namazı saati 7 bölge 81 ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle cuma namazının haftalık olarak takip edilmesi gerekiyor. Peki Cuma namazı kaçta bitiyor?

Cuma namazı kaçta bitiyor? sorusu, ibadetlerini eda edecek olan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Müslüman alemi için en özel günlerden biri olan cuma gününde bilgilerini tazelemek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen birçok kişinin internet üzerinden araştırdığı 'Cuma kaçta bitiyor?' sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da il il belirlendi.

25 EYLÜL 2020 CUMA NAMAZI KAÇTA?

Türkiye'nin 81 ili için Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 25 Eylül Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;

İstanbul: 13:01

Ankara: 12:45

İzmir: 13:08

Bursa: 13:00

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI KAÇTA BİTİYOR?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama yarım saat ile 45 dakika arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaçta biteceği, namaza giden kişinin zühr-ü ahr gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır.

Cuma namazından sonra kılınan Zuhri ahir nedir? Cumadan sonra kılınan Zuhri ahir namazının hükmü

Cuma namazından sonra öğle namazı kılınır mı?

Bu hafta cuma hutbesinin konusu nedir? Diyanet Cuma hutbesi 25 Eylül 2020