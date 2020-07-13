Doya Doya Moda Aylin Tözün kimdir? Doya Doya Moda Aylin Tözün kaç kilo ve nereli?

13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 15:10

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının kimler olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda 2. sezon yeni yarışmacılarının isimleri, yaşları ve nereli oldukları belli oldu. Doya Doya Moda yarışması geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Geçen sezon izleyenleri tarafından merak edilen ve araştırılan Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacılarının isimleri belli oldu. 2. sezonla hafta içi yeniden TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Aylin Tözün kimdir? Doya Doya Moda Aylin Tözün kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda Aylin Tözün'ün yaşı, kilosu ve nereli olduğu hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda yeni sezon 13 Temmuz'da öğlen saat 12.30'da Tv8 ekranlarında yayınlanmya başladı. Birinci sezonda yarışmacıların hayatları ve kim oldukları da oldukça merak edilmişti. Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Aylin Tözün kimdir? Doya Doya Moda Aylin Tözün kaç yaşında, nereli? soruları yarışmayı izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda yeni yarışmacıları şimdiden merak uyandırdı. İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarından Aylin Tözün ve haklarında bilinmesi gerekenler.

DOYA DOYA MODA AYLİN TÖZÜN KİMDİR?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Aylin Tözün hakkında detaylı aramalar başladı. Yeni sezonda farklı yarışmacıların olacağı Doya Doya Moda'da Aylin Tözün ismi ön plana çıktı.

Doya Doya Moda Aylin Tözün 23 yaşında. 1.70 boyunda ve 71 kilo olan dansçı Aylin Tözün aslen Elazığlı ve İstanbul'da doğup büyümüş. Doya Doya Moda Aylin Tözün 18 yıldır profesyonel olarak dans ediyor ve sahne alıyor. Hobileri yüzme, dans ve fitness.

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacılarından Aylin Tözün, 23 yaşında ve profesyonel bir dansçı. Aslen Elazığlı olan Aylin Tözün, daha öncesinde Her Şey Güzeldir'de de yer almıştı. Ablan Star Bebeğim filminde de rol alan Aylin Tözün ayrıca Kırk Yalan filminde de oynadı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından İmani Dolar hakkında detaylı aramalar başladı. Yeni sezonda farklı yarışmacıların olacağı Doya Doya Moda'da İmani Dolar ismi ön plana çıktı. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de yayınlanıyor.