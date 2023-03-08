Dünya Kadınlar Günü şiirleri! Kısa, 2 kıtalık Kadınlar Günü şiiri

Dünya Kadınlar Günü şiirleri, Kadınlar Günü için güzel sözler arayışı içinde olanlar tarafından araştırılıyor. Kısa, 2 kıtalık Kadınlar Günü şiiri ve duygusal sözler bu özel günde paylaşılıyor. Cemal Süreyya, Özdemir Asaf, Edip Cansever, Atilla İlhan, Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet gibi şairlerin dizelerinden kadın temalı şiirleri haberimizde derledik. Dünya Kadınlar Günü şiirleri ile sevdiğiniz kadınlara ne kadar değerli olduklarını hatırlatabilir, hayatınızdaki önemini anlatabilirsiniz. İşte ünlü şairlerin kadın temalı şiirleri ve Kısa, 2 kıtalık Kadınlar Günü şiirleri

KISA, 2 KITALIK KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ



KADINLARIMIZ...

Ve kadınlar,

bizim kadınlarımız:

korkunç ve mübarek elleri,

ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle

anamız, avradımız, yarimiz

ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen

ve soframızdaki yeri

öküzümüzden sonra gelen

ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız

ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki

ve karasabana koşulan

ve ağıllarda

ışıltısında yere saplı bıçakların

oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan

kadınlar,

bizim kadınlarımız...

Nazım Hikmet

KADIN

Kalıp değil bir fikir...

Elmas sorguçlu fakir;

Açıkta sırrı bakir;

Kadın...

Çölde kaçan bir serap;

Yönü kementli mihrap...

Madeni som ıstırap;

Kadın...

Dipsiz hasrete tuzak;

En yakınken en uzak...

Tadı zehrinde erzak;

Kadın...

Necip Fazıl Kısakürek

YARIM KALMIŞ ÖMÜR

Bir kadının dudaklarında değildir aşk.

Bedeninde hiç değildir.

Aşk, kadının göz kapaklarındadır.

Kadın, göz kapaklarında saklar o adamı.

Ne kadar yanarsa yansın canı, ağlayamaz bazen.

Sımsıkı yumar gözlerini.

Adam hep orda kalır.

Kadın, asla bırakmaz adamı.

Kadın, asla vazgeçmez ondan.

Özdemir Asaf

HOŞLANDIĞIM KADINLAR

Ne yapsam neye benzetsem;

Bu mahzun halimi.

Aşıklık değil benimkisi,

Yolculuk değil,

Neyi duysam hüzünlenirim,

En ufak şeyi, rüzgârı bile.

Kimseye benzemez gülmem konuşmam,

Kimseye benzemez hoşlandığım kadınlar,

O kadınlarki rüzgâra verip saçlarını,

Resimlerde yaşayan,

Şiirlerde yaşayan..

Edip Cansever

SARI YAZMALI

Ya dertlisin, ya sevdalı...

Eşsiz kalmış keklik misin?

Uçamazsın, sekemezsin.

Alan almış, satan satmış

Beşik kertmesi başın bağlı

Başını alıp gidemezsin!

Yavru kuşum, bu sendeki güzellik

Başlık mıdır, harçlık mıdır babana!

Değerini biçen biçmiş

Kız evlâtsın, eğeceksin boynunu

Şerbetini içen içmiş

Davul zurna gideceksin yabana!

Gelin değil yoz tarlada ırgatsın,

Kadın değil, ana değil, kul köle.

Kargacaklım, aybasanlım, malyaslım,

Babandan mı miras sana bu çile?

Rıfat Ilgaz

KADIN

Bir kadını ortadan ikiye böl...

Yarısı annedir,

Yarısı çocuk,

Yarısı sevgili

Yarısı aşk...

Duyanlar bunu bilmez,

Görenler anlamaz bunu!

Yarısı rivayettir,

Yarısı gece.

Cemal Süreyya

BÖLÜNEN KADINLAR

Kısık bir perdenin o gerçeği

gösterdiğinden umutlu

bir perdenin kısık yeri kadar

incelen kadınlar

Dünya, nedir onlardaki yansın

demir mi, ateş mi, belki cehennem

pervaneler işte, renkli camlara

çarpa çarpa hayal kanatlarını

tükenen kadınlar...

Gülten Akın

KARIMA

Sofalar seninle serin

Odalar seninle ferah

Günüm sevinçle uzun

Yatağında kalktığım sabah

Elmanın yarısı sen yarısı ben

Günümüz gecemiz evimiz barkımız bir

Mutluluk bir çimendir bastığın yerde biter

Yalnızlık gittiğin yoldan gelir

Oktay Rifat Horozcu

SENİ DÜŞÜNÜYORUM

Çocukluğunu düşünüyorum Emilia

Deniz boyundaki ıssız yolu sabahleyin

Hani saçların, atkın uçuşurdu rüzgarda

Kokusunu duyuyorum bembeyaz gömleğinin

Seni kucağıma alıyorum Emilia

Ben büyüttüm seni, ben yetiştirdim

Bugüne bu sevdaya

Toprağım ekmeğim kitabım şiirim

Sen ne varsa iyiden doğrudan yana

Gözümün nuru, başımın tacı, efendim

Melih Cevdet Anday

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ŞİİRLERİ



HOŞ GELDİN KADINIM

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Yorulmuşsundur;

Nasıl etsemde yıkasam ayacıklarını

Ne gül suyum ne gümüş legenim var,

Susamışsındır;

Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim

Acıkmışsındır;

Beyaz ketenli örtülü sofralar kuramam

Memleket gibi yoksuldur odam.

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Ayağını bastın odama

Kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi

Güldün,

Güller açıldı penceremin demirlerinde

Ağladın,

Avuçlarıma döküldü inciler

Gönlüm gibi zengin

Hürriyet gibi aydınlık oldu odam...

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

Nazım Hikmet

BÖYLE BİR SEVMEK

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

Azıcık okşasam sanki çocuktular

Bıraksam korkudan gözleri sislenir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir

Hayır sanmayın ki beni unuttular

Hâlâ arasıra mektupları gelir

Gerçek değildiler birer umuttular

Eski bir şarkı belki bir şiir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir

Yalnızlıklarımda elimden tuttular

Uzak fısıltıları içimi ürpertir

Sanki gökyüzünde bir buluttular

Nereye kayboldular şimdi kimbilir

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular

Böyle bir sevmek görülmemiştir"

Atilla İlhan

KADINLARIMIZIN YÜZLERİ

Kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır

acılarımız, ayıplarımız ve döktüğümüz kan

karasabanlar gibi çizer kadınların yüzünü.

Ve sevinçlerimiz vurur gözlerine kadınların

göllerde ışıyan seher vakıtları gibi.

Hayallerimiz yüzlerindedir sevdiğimiz kadınların,

görelim görmeyelim karşımızda dururlar

gerçeğimize en yakın ve en uzak.

Nazım Hikmet

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