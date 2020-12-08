Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

08 Aralık 2020 Salı 16:33 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 16:33

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında hafta içi sokağa çıkma yasağı da bulunuyor. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? İşte Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği Koronavirüs tedbirleri konulu genelge kapsamında, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama ertesi gün sabah saat 05.00'te sona eriyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta içi ve hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu hafta içi her gün de gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yani gün içinde akşam saat 9'a kadar kısıtlama bulunmuyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz.

* Bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

* Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00’de kapanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ KAÇ?

Geçtiğimiz aylarda uygulanan 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile farklı saatlerde olmak üzere yeniden yürürlüğe girdi. 20 yaş altı ve çocuklar gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek.

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