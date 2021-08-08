8 Ağustos 2021 Pazar 18:11 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 18:11

Hicri yılbaşı kutlama mesajları resimli gönderiler Muharrem ayına girmekle birlikte paylaşılmaya başlandı. İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Muharrem ayında birçok önemli hadise yaşanmıştır. Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir. Bu kapsamda sosyal medya ve Whatsapp'ta paylaşabileceğiniz Hicri yılbaşı tebrik mesajlarını sizler için yazdık. İşte en güzel, dualı, resimli Hicri yılbaşı kutlama mesajları

HİCRİ YILBAŞI TEBRİK MESAJLARI

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun...

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun herşey gönlünüzce olsun.

RESİMLİ HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

Ya Rabbi bizleri Kerbela şehitlerine komşu eyle. Onlara layık olamayan bir ümmet olarak onların hürmetine bizi affet. Kerbela şehitlerimizin hüznü ile dolu bu mübarek ayı layıkı ile yaşayabilmemizi nasip et. Amin. Yeni yılımız mübarek olsun.

Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara...

Rabbim tüm İslam Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin.Allah, geçmiş yılımızda hakkımızda şefaatçi, gireceğimiz bu yeni yıldada hakkımızda hayırlı mübarek kılsın inşAllah.

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara..

Hicri yılınız mübarek olsun.Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevla'mızdan Niyaz Ederim.

Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle . Yeni yılınız kutlu olsun.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Yeni Yılınız Kutlu Olsun... Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır.

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle Muharrem ayı başlar.

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür.

Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlardı.

Hicri yılbaşı ne zaman 2021? Hicri yılbaşında neler yapılır?