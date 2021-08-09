9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51

Muharrem orucu ne zaman tutulur? sorusu, İslam alemi için çok önemli olan bu ayda ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Muharrem ayında oruç tutmak faziletlidir. Bu mübarek ayda oruç tutmak isteyenler, Muharrem ayında hangi gün oruç tutulacağını araştırmaya başladı. İşte Muharrem ayı orucu ile ilgili tüm detaylar şöyle...

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ

Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan ayından sonra en faziletli ay olarak kabul edildiğinden nefsi yenmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutulması, nafile namaz kılınması önerilir.

Muharrem ayında sağlığı el verenlerin mümkün mertebe oruç tutması tavsiye edilir.

Ramazan ayı dışında en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğu Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından buyrulmaktadır.

MUHARREM AYINDA HANGİ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak faziletli ibadetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.

Muharrem ayının ilk günü, 9. , 10. ve 11. günü, Aşure günü oruç tutmak faziletlidir. Ancak bugünler dışında da oruç tutulabilir. Hz. Peygamber'in aşure gününde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalıdır.

Hz. Peygamber aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması aşuredan önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi aşure günü muharremin 10. günüdür.

"Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder." Tirmizi

MUHARREM AYI'NIN FAZİLETİ

Kur'ân-ı Kerîm'de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram olduğu aylardan söz edilerek bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir. Efendimiz Resûl-i Ekrem haram ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak açıklamıştır.

Muharrem ayı Haram aylardan biridir. u ayrıcalığı "Muharrem" adından da fark etmek mümkündür. Zira "muharrem" kelimesi, "haram kılınmış", "hürmete layık" anlamlarına gelmektedir. Kısacası "haram aylar" uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu nedenle İslam dünyasında bu aya büyük önem verilir. Bu ayda oruçlar tutulup dualar edilir. Özellikle Aşure günü bu aya duyulan hürmeti katbekat arttırmaktadır.

Muharrem ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

Alevi mezhebine göre ise Muharrem orucu şu şekilde tutulmaktadır:

Oruç Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur.

Her gün gün doğarken oruç başlar gün batımında oruç açılır.

Oruç süresince kesinlikle yenilip içilmez.

Oruç açıldıktan sonra da Kerbela'da yaşanılan susuzluğa duyulan acı ve tepki nedeniyle kesinlikle saf su içilmez. Meşrubat, çay veya ayranla su ihtiyacı karşılanır.

12 gün boyunca cana kıymanın haram olduğuna inanılması nedeniyle deniz canlısı veya kanatlı canlıların da etleri dahil olmak üzere kesinlikle et yenilmez ve içerisinde et bulunan ürünlerde tüketilmez.

Bu 12 gün boyunca oruç açıldıktan sonra da eşlerin cinsel ilişkiye girmeleri de doğru bulunmaz.

12 gün boyunca düğün veya eğlence yapılmaz.

Zorunlu haller dışında (Memuriyet gibi) süslenmek amacıyla tıraş olunmaz, saç sakal kesilmez.

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