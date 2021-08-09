9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51

İslam aleminin merakla beklediği Hicri Muharrem ayı başladı. Bu mübarek gün ile ilgili milyonlarca kişi sevdiklerine resimli Muharrem ayı mesajları 2021 göndermeye başladı. Muharrem ayı Müslümanlar için çok özel bir zaman dilimidir. Müminler sevdiklerine ve yakınlarına güzel dileklerde bulunabilmek adına Muharrem ayı mesajları resimli 2021 gönderiler yollamak istiyor. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Dualı ve resimli Hicri yılbaşı Muharrem ayı mesajları

MUHARREM AYI MESAJLARI RESİMLİ 2021

Allah'ım yeni yılda, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice güzel yıllara...

Muharrem ayı bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla Muharrem Ayı Mübarek Olsun.

Bu yıl, İslamiyet'i anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kâinatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

Muharrem ayının ümmete, kendimize, toplumumuza 'Diriliş' olmasını Cenab-ı Haktan Dilerim!

Yezid ile su içmektense Hz. Hüseyin ile ölmeyi tercih edenlerin Muharrem Ayı hayırlı olsun.

Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Amin.

Muharrem ayı, Hicri yılınız kutlu olsun; Hoşgörü barış, huzur ve kardeşliğimize vesile olması dileklerimle...

Bugün 'Muharrem Ayı'nın 1. Günü Hicri yılbaşı; tüm Müslümanlara ve insanlık alemine hayırlı olsun.

Rabbim tüm İnanan Alemi'nin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Muharrem ayı mübarek olsun.

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun...

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara....

Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Muharrem ayı mübarek olsun.

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Muharrem ayı kutlu, inananların ilk orucu kabul olsun. Sevgi, saygı, hoşgörü ve birliğimize vesile olması dileğiyle.

Allah'ım Muharrem Ayın da, İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice güzel Muharrem aylarına...

Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Aziz milletimizin ve Tüm İslam aleminin Kutlu Muharrem ayı ve Hicri Yılbaşısı hayırlara vesile olsun..

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu Muharrem ayın da bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Hicri yılbaşı ve Muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Kazanlarda Bereket ve Kardeşlik Karılsın. Muharrem ayı ve Aşure Günü hayırlı olsun.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle Muharrem Ayınız mübarek olması dileğiyle.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

Cümle ümmeti Muhammedin ve kardeşlerin Muharrem ayı ve Aşure günü mübarek olsun.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslam'ı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

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