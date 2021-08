9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 12:51

Muharrem ayı başladı. İslam alemi için çok önemli olan Muharrem ayını ibadetlerle geçirmek isteyenler "Muharrem Ayında yapılacak ibadetler nelerdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hicri Takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem Ayı, Kuran-ı Kerim'de en faziletli dört aydan biri olarak belirtilir. Bu nedenle Muharrem ayında yapılacak ibadetler çok faziletlidir. İşte Muharrem ayında yapılacak ibadetler, okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve zikirler

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kuran-ı Kerim'de adı geçen en faziletli aylardan biri olan Muharrem ayı, sadece İslam dininde değil diğer dinlerde de çok kıymetlidir. Kelime anlamı hürmet edilen, saygı duyulan anlamına gelen Muharrem ayı aynı zamanda Hicri takvimin ilk ayı özelliğini taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Muharrem ayında yapılacak ibadetlerin daha özverili olmasını tavsiye eder. İşte Muharrem ayında yapılacak ibadetler...

MUHARREM AYI İBADETLERİ

1 -Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap,[mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye]okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur: 'Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş'

10- Namaz Kılınmalı Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Muharrem ayının ilk gecesi Tesbih Namazı kılınması tavsiye edilmiştir.

MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK NAMAZ

Zilhicce ayının Muharrem ayına bağlandığı gece 2 rekat namaz kılmak çok sevaptır. 2 rekatlık namazın her rekatın 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi ve 7 İhlas Sureleri okunur. 2 rekat namaz kıldıktan sonra tövbe-i istiğfar getirilerek dua edilir.

Muharrem ayının 1'i ile 10'u arasında yalnızca 1 kere kılınması gereken 6 rekatlık namaz bulunmaktadır. Akşam namazı ve yatsı namazı arasında kılınacak olan bu namazın yatsı namazından sonra da kılınması uygun görülür.

6 rekatlık Muharrem ayı namazı şöyle kılınır: 'Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayı namazını kılmaya, herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için.'

1. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Ayete'l Kürsi, 11 İhlas Suresi.

2. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi

3. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Elhakümüt-tekasür, 11 İhlas Suresi

4. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi

5. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 3 Kafirun Suresi, 11 İhlâs-ı Şerif.

6. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi okunur.

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTMAK

Muharrem ayı, Recep, Şaban ve Ramazan ayından sonra en faziletli ay olarak kabul edildiğinden nefsi yenmek ve Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutulması, nafile namaz kılınması önerilir. Muharrem ayında sağlığı el verenlerin mümkün mertebe oruç tutması tavsiyeedilmesinin yanında özellikle 9-10-11. günü oruç tutmak çok faziletlidir.

Ramazan ayı dışında en faziletli orucun Muharrem ayında tutulan oruç olduğu Peygamber Efendimiz (s.a.s) tarafından buyrulmaktadır.

MUHARREM AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

1.gün 100 defa Estağfirullah

2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber

3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.

4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir

5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim

6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım

7. Gün 100 defa İhlâs suresi

8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah

9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.

41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim

33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh

66 defa İhlâs suresi

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Namazdan sonra 11 defa:

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:

Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."

Türkçe Anlamı:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.

365 defa Âyete'l-kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: "Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.

MUHARREM AYINDA NE OLMUŞTUR?

Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi Muharrem'in onuncu gününde Kerbela'da Yezit'in ordusunca katledildi.

Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edildi.

Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi.

Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması.

Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması.

Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavundan kurtarması.

Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması.

Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.

