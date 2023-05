Hıdırellez kültürünün İslam'daki yeri Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Hıdırellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuklarına inanılan tarihte çeşitli ritüellerle kutlanan mevsimsel bir bayramdır. Türk dünyasında ve Anadolu'da yüzyıllardır kutlanan Hıdrellez, kendine has ritüellerle asırlardır yaşatılıyor. Peki Hıdırellez batıl inanç mı? Hıdırellezin İslam'daki yeri nedir? İşte hıdırellezin ortaya çıkışı ve dinimizdeki yeri

HIDIRELLEZİN İSLAM'DAKİ YERİ NEDİR?



İslâm ve Hıristiyanlık öncesi İlkçağ Anadolu, Mezopotamya ve Orta Asya kültürlerinde ortaya çıkan bu gelenek, baharın ve yazın gelişi kutlamak için yapılan Hızır ve İlyâs'ın şahsiyeti etrafında gelişen İslâmî halk kültürüdür

Hıdırellez kutlamak İslam dinine göre günah değildir. Ancak, dini bir bayram olarak kabul edilmez çünkü İslam dininde böyle bir kutlama veya bayram günü yoktur. Hıdırellez, Türk kültüründe ve Orta Asya'da yaygın olarak kutlanan bir bahar bayramıdır. Bununla birlikte, Türk kültüründe ve Orta Asya'da Hıdırellez, baharın gelişini ve yenilenmeyi temsil eden geleneksel bir bayram olarak kabul edilir ve bu nedenle kutlanır.

HIDIRELLEZ BATIL İNANÇ MI?



Hıdırellez, İslâm dünyasının her tarafında kutlanmadığı gibi kutlandığı yerlerde de adı, tarihi ve yapılan merasimler aynı değildir. Her şeyden önce İslâm folklorunda Hızır ile İlyas hakkında çok zengin bir inançlar ve efsaneler literatürü ve bu ikisinin yılda bir defa görüştüğü inancı mevcut olduğu halde bugün belirlenmiş değildir; hatta Türk dünyasının her tarafında 6 Mayıs kutlama günü olarak bilinmez. Fakat muhakkak olan şudur ki, İslâm dünyasının önemli bir kısmında ve bu arada Türkler arasında her zaman hıdrellez adı altında olmasa da Hızır ile İlyas'ın birleştiği günün hâtırası çok eskiden beri değişik günlerde ve biçimlerde kutlanmaktadır.

Hıdrellez, halk arasında ölümsüzlük sırrına erdiklerine ve biri karada, diğeri denizde darda kalanlara yardım ettiklerine inanılan Hızır ve İlyas peygamberlerin yılda bir defa bir araya geldikleri gün olarak kabul edilir.

Hıdırellez gecesi Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır.

Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

Hıdrellez günü kır çiçeklerinin kaynatılarak suyundan içilmesinin hastalıklara şifa vereceği, hıdırellez gecesi bütün sulara nur yağacağı düşünülerek o gece suya girmenin her türlü hastalığa karşı bağışıklık sağlayacağı, o gece evlerdeki yiyecek ve içeceklerin ağzının açık bırakılması, dileklerin bir kâğıda yazılarak gül ağaçlarının dibine konulması gibi şeylerin dinimizde yeri yoktur. Bunlar halk geleneğidir.

Batıl olan hiçbir uygulamayı dinimiz kabul etmez. Hıdırellez kutlamalarını batıl ve hurafelerle doldurmak doğru değildir.

