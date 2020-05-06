Hıdırellez bayramı mesajları ve sözleri burada! En güzel hıdırellez mesajları 2020

06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:49 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 11:49

Hıdırellez mesajları, bugünün 6 Mayıs olması sebebiyle birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bahar bayramı olarak da bilinen Hıdırellez, Türkiye’nin dört bir yanında her yıl ateşler yakılarak kutlanıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle hıdırellezde sevdiklerinden uzak kalanlar, Hıdırellez mesajları ve sözleriyle birbirlerinin bahar bayramını kutlamak istiyor. Vatandaşlar en güzel Hıdırellez mesajları ve hıdırellez bayramı sözlerine yoğun ilgi gösteriyor. Hıdırellez bayramı kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Whatsapp, Twitter, Facebook'ta paylaşmak için en güzel Hıdırellez mesajlarını sizler için derledik. En güzel hıdırellez mesajlarını sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. İşte, en çok beğenilen Hıdırellez bayramı mesajları ve sözleri..

Hıdırellez mesajları sabah saatlerinden bu yana paylaşılıyor. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir alanda ve farklı kültürlerde karşılığı bulunan Hıdırellez bayramı, sosyal medyadan paylaşılan mesajlarla kutlanıyor. En çok beğenilen ve paylaşılan en güzel Hıdırellez mesajlarını derledik. lşte henüz aradığı mesajı bulamayanlar için en güzel, en farklı, en çok beğenilen Hıdırellez bayramı kutlama mesajları

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Hıdırellez’in müjdelediği bu bahar; umutlarımızın yeşerdiği, hayatı yeniden doya doya yaşayacağımız mutlu günlerimizin de habercisi olsun.

Baharın müjdecisi Hıdırellez ülkemize huzur ve hayırlar getirsin. Sağlıklı ve bereketli günleriniz olsun.

– Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

– Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

– Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

– Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

– Hızır ile İlyas ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

– Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

– Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Selam olsun Hızır ve İlyas'a ve onlara denk gelenlere

Selam olsun buluşanların gününe.

Selam olsun Adem ve Havva'sına .

Evvelime, ahirime,hayr ve şerre, bolluğa ve berekete.

Rabbimin verdiğine, vermediğine ve hikmetine hamdolsun.

Niyet ve dualarımız kabul olsun.

Az bilirim, uz bilirim, Hıdırellez'den sonra yaz bilirim....Dostluğumuza ve kardeşliğimize hizmet eden, insan ve doğa sevgisini amaç bilmiş, kültürümüzün baharı Hıdırellez'i kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum..."

"Hızırla İlyasın buluştuğu an, biri mağrıptan, biri maşrıktan iki yıldız doğar, yıldızlar Hızırla İlyasın buluştuğu yerin üstüne kayarak gelirler, tam Hızırla İlyas biribirlerinin elini tutarlarken onlar da birleşirler, tek bir yıldız olurlar."

Doğanın bereketi sizinle olsun! Bugün Hıdırellez; baharın ve bereketin müjdecisi...Evime,mutfağıma,gelirime İlyas peygamberin duası, tıkanmış,yavaşlamış, durmuş işlerime Hızır’ın eli değsin.

Hızır bu gece sesimiz olsun Allaha tüm dilek ve dualarımızı iletsin.

Tanrım beni yavaşlat..

Aklımı sakinleştirerek kalbimi dinlendir..

Zamanın sonsuzluğunu göstererek bu telaşlı hızımı dengele..

Köklerimi yaşam toprağının kalıcı değerlerine doğru göndermeme yardım et..

Gül ağacının dibine

Bir güneş çizelim!

Bolca aydınlık için...

Bolca sevgi, Bolca huzur, Bolca umut... Bu gece dilekler tutulsun.

Dileğini tuttuğunuz ne varsa gerçeğe kavuşması dileğiyle...

Solacağını bile bile açan bir gül kadar

Yaşamaya cesaretin olmalı...

Ve kötülüğe inat İyiler her daim ayakta kalmalı...

Bu sabahların bir anlamı olmalı...

Eski bir Hıdrellez duası,

Nesi varsa, bölüşecek birileri olsun.

Nesi yoksa, bulup, getirecek birileri olsun.Hoşgeldin Hıdırellez!

Biz bu sene en çok ülkemize ve tüm dünyaya “SAĞLIK” diliyoruz.

"Çünkü yazmak, bir dileği güçlendirir." #hıdırellez 5-6 mayıs

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle, Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.

“Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin.

Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... ”

Hıdırellez baharı ve güzellikleri müjdelesin.. Hıdırellezin Kutlu olsun..

Birçok farklı kültürde yeri olan Hıdırellez doğanın uyanışını kutlamanın güzel bir bahanesi, bereket ve bolluğun tarihsel bir simgesidir. Hızır uğrasın kapınıza.

Allah'ım Evime,mutfağıma, gelirime,işlerime Hızır'ın eli değsin, bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın.Hayatıma neşe,keyif,huzur ve bereketin hayırlısı gelsin.��Sevgiyle...Evrenin bereketi üzerimizde, müjdeli haberler hücremizde, dualarımız niyetlerimiz dileklerimiz evrende can bulsun.

Bugün #hıdırellez, dileklerin ve isteklerin kağıda yazılıp yerine gelmesi için güllere asılıp dua edilirmiş. Tarihte Hızır ve İlyas(a.s) buluştukları gittikleri her yere bereket götürdükleri gün olarak bilinir. Dilekleriniz kabul olsun.hıdırellez bugün.... Buluşmalar ve dilekler gül dibinde.... Ne istersen..Madem öyle... Belki yok ama sağlık ve huzurun resmini çiziyorum yedirenk...Umud etmek güzel şey bugünlerde gececek.her bir renk için bir kez daha gülümse Ve bir dilek tut...

Anadolu kültüründe önemli yeri olan Hıdırellez kutlamaları bu sene koronavirüs nedeniyle evlerde kutlandı ve gül ağacına dilekler bırakıldı. Birçok geleneği içerisinde barındıran Hıdırellez'de en yaygın ritüel ise gül ağacının altına kağıda çizilen dileği bırakmak. Doğanın canlanması ile bolluk ve bereket beklentisini simgeleyen Hıdırellez, Miladi Takvime göre her yıl 6 Mayıs’ta kutlanıyor. Hıdırellez 2017 yılında 'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri' ne kaydedilmişti.

Türkiye ile Makedonya’nın birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNESCO’ya sunduğu “Bahar Kutlaması: Hıdırellez” çok uluslu ortak dosyası, Güney Kore’nin Jeju Adası’nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda değerlendirildi ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedildi.

HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

Hıdrellez gününde kutlamalar özel seçilmiş mekanlarda yapılır. Bu mekanlar genellikle yeşillik, ağaçlık, ormanlık ve su kenarlarıdır.

Anadolu’da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenilir.

Sofralar kurulur, yumurta pişirilir. Güreş düzenlenir, mendil kapma, ip atlama, salıncak gibi çeşitli oyunlar oynanır. Kır gezisi yapılır, at yarışları yapılır. Maniler söylenir, salıncakta sallanılır. Çeşitli yarışlar düzenlenir. Elma, yoğurt yeme, kaşıkla yumurta taşıma yarışları yapılır. Kesilen kurbanlar fakirlere dağıtılır.

Dargınlar barıştırılır ayrıca Hıdrellez kutlamaları sırasında Türk mutfak kültürünün zenginlikleri de sergilenmektedir. Sofralarda Hıdırellez çorbası, keşkek, sütlaç, un helvası, kete, çörek, baklava, börek, kuzu çevirme, yumurta, peynir, gözleme, dolma, lokum, pide, mantı, güveç, tavuk dolması, hamsi buğulama, mıhlama, bandırma, kaymakçina, sütpite, gölle gibi yemekler yapılır. Sofraların bu denli zengin olması insanların bolluk ve bereket dileğiyle ilgilidir.