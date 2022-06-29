İHH vekaleten kurban bağış hisse fiyatı ne kadar? İHH kurbanlık bağış 2022 fiyatları

Yardım kurumlarının ve derneklerin vekaleten kurban fiyatları açıklandı. İHH kurbanlık bağış 2022 fiyatları belli oldu. İHH'da Kurban Bayramı'nın birinci günü kurbanlıklar bayram namazı akabinde İslami usullere göre kesilir. Peki bu sene İHH kurbanlık bağış fiyatları 2022 ne kadar oldu? İşte İHH kurban bağış fiyatları...

İHH İnsani yardım Vakfı kurbanlık bağışlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yapmaktadır. Bayramlaşmanın ardından kesilen kurbanlar paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. İşte İHH kurban bağışı 2022 yılı için belirlenen hisse fiyatı.

İHH KURBANLIK BAĞIŞ 2022 FİYATLARI

İHH kurbanlık bağış 2020 fiyatı 2.000 TL olarak belirlendi. Kurbanlarını vekâlet yoluyla İHH'ya gönderen hayırseverler, kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale, kredi kartı, posta çeki ile veya vakıf merkezine bizzat giderek elden, internet üzerinden online bağış veya telefon vasıtasıyla ulaştırabilirler.

İHH, Kurban vekaletlerini 30 yıldır olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir tarafına ulaştırmak için kurban bağışlarını bekleyen yüz binlerce ihtiyaç sahibinin sevincine ortak olacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yılki kurban bedelini 2.000 lira olarak açıkladı.

İHH, kurban bağışının yanı sıra, yetimleri bayramlık hediyesiyle mutlu etmek isteyenlerden de bağış topluyor. Yetimlere bayramlık hediye ederek unutamayacağı bir bayram sevinci yaşatmak için İHH'ya 'Bayramlık' bağışında bulunabilirsiniz.

İHH'NIN KURBAN KESİMİ YAPTIĞI ÜLKELER

Orta Asya ve Kafkasya

Moğolistan, Ukrayna (Kırım), Afganistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Gürcistan (Acara)

Balkanlar

Macaristan, Bosna Hersek, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Sancak ve Preşova)

Afrika

Çad, Kamerun, Mali, Benin, Togo, Nijer, Sierra Leone, Burkina Faso, Senegal, Moritanya, Fildişi Sahili,

Burundi, Etiyopya, Uganda, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya,

Güney Afrika, Mozambik, Cibuti, Liberya

Ortadoğu

Yemen, Filistin, Irak, Lübnan, Suriye

Asya

Bangladeş, Pakistan, Endonezya, Tayland (Patani), Hindistan,

Nepal, Sri Lanka, Filipinler (Bangsamoro), Myanmar (Arakan)